Xuân Trường chia sẻ về băng đội trưởng U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo rất tin tưởng Xuân Trường

Đúng như dự đoán, tiền vệ Lương Xuân Trường đã được HLV Park Hang Seo giao nhiệm vụ đặc biệt với tấm băng đội trưởng U23 Việt Nam. Chia sẻ trước giới truyền thông, Xuân Trường cho biết: “Thực sự tôi không cảm thấy áp lực, bởi bên cạnh còn có 2 đội phó Duy Mạnh và Tiến Dũng, toàn đội đều có chung tinh thần quyết tâm, hành động vì tập thể nên mọi thứ tốt.

Ngoài ra, Xuân Trường còn đánh giá về đối thủ sắp tới: "Myanmar là đội bóng khó chịu, ở giải đấu lần này đội không đặt nặng chiến thắng, nhưng toàn đội sẽ cố gắng để chuẩn bị tốt."

“U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Myanmar”

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar cựu HLV CLB SLNA Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Tôi được biết, U23 Myanmar tham dự giải giao hữu lần này không phải là lực lượng mạnh nhất từng tham dự SEA Games 29. Trong số 21 cầu thủ được HLV Gerd Zeise triệu tập, chỉ có 9 người từng đá SEA Games 29, còn lại hầu hết là các cầu thủ ở lứa tuổi U21. Đáng tiếc nhất phải kể đến sự vắng mặt của tiền đạo xuất sắc Aung Thu.

Vì thế nếu xét tương quan lực lượng thì rõ ràng, U23 Myanmar chưa thể sánh bằng U23 Việt Nam. Trong tay HLV Park Hang Seo đang sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh. Tôi có niềm tin bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 Myanmar với cách biệt sát nút.”

Xuân Trường lọt TOP 25 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á

Trang Four Four Two phiên bản Singapore đã bầu chọn 4 cầu thủ Việt Nam lọt top 25 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017. Anh Đức là vua phá lưới V-League 2017 với 17 bàn thắng, đồng thời phá kỷ lục về số bàn thắng của một cầu thủ nội ghi được tại V-League. Trong khi đó, Đinh Thanh Trung là cầu thủ xuất sắc nhất giúp Quảng Nam đăng quang ngôi vương V-League lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, bản danh sách này còn có sự góp mặt của Xuân Trường và tiền đạo Văn Quyết.

Lập cú đúp, Công Phượng sẵn sàng phá lưới hạ Myanmar

U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Buriram, sau khi HLV Park Hang Seo quyết định cho học trò dưỡng sức, bù lại cho 13 tiếng di chuyển vất vả trước đó. Chính thuyền trưởng người Hàn Quốc nói thẳng rằng, ông và học trò quá mệt vì hành trình di chuyển từ Hà Nội đến Buriram.

HLV Park Hang Seo cho các học trò đá đối kháng luôn trên sân tập tại Buriram. Thời tiết tại Thái Lan mát mẻ, nhưng gió to. Các cầu thủ nhập cuộc nhanh, quyết tâm ghi điểm để có suất đá chính trong trận ra quân gặp Myanmar. Trong buổi tập, tiền đạo Công Phượng tiếp tục ghi điểm với thầy Park khi lập được 1 cú đúp.

Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 10:09 09/12/2017