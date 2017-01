ĐH kết hợp Man Utd - Liverpool: Hàng công siêu khủng - Bóng Đá

Cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến hành quân được dự đoán "đi dễ khó về" đến sân Old Trafford của Manchester United. Quỷ đỏ đang có phong độ ấn tượng hơn rất nhiều cho với The Kop vì thế, các Liverpudlians có lý do để lo lắng trong lần chạm trán này. Tuy nhiên, trước tiên hãy cùng tờ BongDa.com.vn chọn ra đội hình xuất sắc nhất kết hợp giữa 2 đội. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Sadio Mane khi anh đang bận tham dự CAN Cup.

Thủ môn: David de Gea (Manchester United)

Vào thời điểm hiện nay, không ngoa khi nhận định rằng, David de Gea chính là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới. De Gea được đánh giá rất cao nhờ những pha bay lượn xuất thần và sự ổn định đáng kinh ngạc.

Hậu vệ: James Milner (Liverpool) - Marcos Rojo (Man United) - Joel Matip (Liverpool) - Antonio Valencia (Man United)

Jams Milner là bất ngờ lớn nhất của Liverpool mùa giải này khi chuyển từ tiền vệ xuống đá vị trí hậu vệ trái. Milner chơi cực hay và đóng góp rất nhiều vào vị trí thứ 2 của Liverpool trên BXH Ngoại hạng Anh ở thời điểm này. Trong khi đó, Antonio Valencia luôn là lựa chọn tối ưu của Man United ở bên cánh phải.

Ở vị trí trung vệ, Joel Matip và Marcos Rojo thực sự là một cặp đôi đủ sức ngăn cản mọi hàng công khét tiếng. Với Matip, tân binh này ghi dấu ấn mạnh mẽ từ đầu mùa, ngược lại Rojo đang tìm lại phong độ và trở thành chốt chặn đáng tin cậy dưới thời Jose Mourinho.

Tiền vệ: Paul Pogba (Man United) - Adam Lallana - Roberto Firmino - Philippe Coutinho (Liverpool) - Henrikh Mkhitaryan (Man United)

Trong chuỗi trận thăng hoa của Manchester United thời gian qua, Paul Pogba đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tiền vệ người Pháp hoạt động như một con thoi lên công về thủ nhịp nhàng. Bên phía Liverpool, Adam Lallana và Roberto Firmino chính là hạt nhân ở tuyến giữa Liverpool và là ngòi nổ trong mọi đợt tấn công.

Philippe Coutinho đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng để công phá hàng thủ Man United. Riêng, Mkhitaryan đã hòa nhập được với lối chơi của đội chủ sân Old Trafford. Cả 2 thực sự là một trong những tiền vệ công hay nhất hiện nay.

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic (Man United)

Ở tuổi 35, Zlatan Ibrahimovic vẫn đang thể hiện được đẳng cấp vốn có khi liên tục ghi bàn không ngừng nghỉ. Không ai khác chính Ibrahimovic được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh trong tháng 12. Các CĐV Man United hy vọng chân sút người Thụy Điển sẽ mang phong độ này vào trận derby nước Anh gặp Liverpool ở vòng 21.

Video trận lượt đi Liverpool 0-0 Man United:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 21:37 13/01/2017