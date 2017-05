Để trở lại thời đỉnh cao, Inter cần Thomas Tuchel?

Inter thắng trận gần nhất là vào ngày 12/03 trước Atalanta, họ cũng đã không thể giữ sạch lưới kể từ ngày 19/02. Mặc dù có khởi đầu khá thuận lợi, nhưng Pioli đã thất bại toàn tập sau đó, bởi lẽ đội bóng mà ông dẫn dắt gặp phải quá nhiều vấn đề ngoài tầm với của vị HLV này. Với sự tiếp quản của những ông chủ người Trung Quốc, đội bóng cần bắt tay vào công cuộc tái thiết, ngay ở thời điểm này.

1. Thuê một HLV đẳng cấp hàng đầu

Bấy nhiêu đó đã là quá đủ. Chiếc ghế huấn luyện chính là nỗi đau của Inter Milan nhiều năm qua. Người gần nhất đảm nhiệm được vai trò này lâu hơn 2 năm là Roberto Mancini, từ 2004-2008.

Kể từ đó, những cái tên như Frank de Boer, Walter Mazzarri, Andrea Stramaccioni, Claudio Ranieri, Rafa Benitez, Leonardo, Gian Piero Gasperini, và một lần nữa là Mancini, rồi cuối cùng là Pioli, tất cả đã chịu chung một số phận cay đắng ở Giuseppe Meazza.

Luciano Spalletti là gợi ý đầu tiên. HLV này đang có vẻ như sẽ rời AS Roma vào cuối mùa. Tuy nhiên, nếu không có được sự phục vụ của cái tên này, thì Inter cần phải thuyết phục được một chiến lược gia đẳng cấp thực sự. Đó phải là một người như Thomas Tuchel của Borussia Dortmund, hay Diego Simeone của Atletico Madrid. Không thể chần chừ nữa, Inter cần phải mạnh tay tìm một người chèo lái đủ giỏi cho mình.

2. 'Chốt hạ' đối với Icardi

Châu sút người Argentina vẫn đang nổ súng đều đặn với 24 bàn thắng trong 33 lần ra sân. Tuy nhiên, câu chuyện về việc tiền đạo này đi hay ở vẫn cứ xuất hiện nhan nhản, y hệt như nhiều năm qua. Cầu thủ 24 tuổi thậm chí từng dính vào vụ xô xát với những CĐV Inter quá khích. Điều này đương nhiên để lại những dư vị không mấy ngọt ngào. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết, BLĐ đội bóng đang muốn đẩy đội trưởng của họ đi ngay trong mùa Hè này, vì không hài lòng với khả năng dẫn dắt và tố chất lãnh đạo của anh.

3. Phát huy những ngôi sao trẻ trong lò đào tạo

Inter nên nhìn vào tấm gương của người hàng xóm AC Milan. Rossoneri đã rất thành công trong việc trình làng những Gianluigi Donnarumma, Manuel Locatelli hay Alessio Romagnoli. Từ lâu lắm rồi, người ta không thấy đội bóng sọc xanh đen làm được điều tương tự. Inter đang mất dần bản sắc của mình, với chỉ 5 cái tên trong đội hình mang quốc tịch Ý. Bản sắc là điều rất quan trọng ở một nền bóng đá nhưItalia, và những ông chủ mới cần hiểu điều này.

4. Khai thác tối đa khả năng của Sabatini

Chưa có xác nhận về việc Sabatini sẽ thay thế Piero Ausilio trên cương vị giám đốc thể thao. Tuy nhiên, Inter cần phải tận dụng tốt năng lực của người đàn ông 62 tuổi này. Sabatini chính là người mà các CĐV đặt nhiều hi vọng, rằng ông sẽ giúp Inter đạt được những thành công tương tự ở AS Roma. Năm 2011, Sabaliti đã được đội bóng áo bã trầu chiêu mộ, và chính ông là người xây dựng lại một AS Roma từ đống tro tàn. Những cái tên ưu tú mà ông mang về có thể kể đến như Erik Lamela và Marquinhos (được bán lãi to cho Spurs và PSG), bên cạnh đó là những cái tên đem lại thành công cho đội bóng như Kevin Strootman, Morgan De Sanctis, Radja Nainggolan và Medhi Benatia.

5. Giải cứu Gabigol

Đang có vấn đề thực sự với Gabriel Barbosa, người được mang về năm ngoái cùng danh tiếng nổi trội. Thời điểm đó anh là chân sút trẻ sáng giá nhất của Nam Mỹ. Tuy nhiên, cầu thủ này thậm chí còn không mấy lần được ra sân. Và với vị HLV mới nào tiếp quản Inter, thì phải tìm được cách để mang lại một 'Gabigol' thực sự, hoặc quyết đoán đẩy cầu thủ này đi cho trống chỗ.

Trận thua của Inter trước Genoa ở vòng 35 Serie A:

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 03:00 11/05/2017