Đang chấn thương, sao Man City "quẩy" trên nền nhạc Bruno Mars

(BongDa.com.vn) - Ilkay Gundogan chứng tỏ sự lạc quan về tình hình hiện tại của mình bằng việc "quẩy" hết cỡ trên nền nhạc "That's What I Like", single mới nhất của ca sỹ nổi tiếng Bruno Mars.

