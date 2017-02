'Cuối mùa này, ít nhất 4 cái tên sẽ đến Liverpool' - Bóng Đá

Trên sân nhà Anfield, Liverpool chỉ có 1 điểm trước Chelsea và chấp nhận không có sự thăng tiến đáng kể trên BXH Ngoại hạng Anh. Rất may cho The Kop khi Simon Mignolet đã cản phá thành công pha đá phạt đền của Diego Costa, nếu không kết quả sẽ còn tệ hơn rất nhiều so với hiện tại.

Rất nhiều lo ngại rằng với tình hình hiện tại, Liverpool khó lòng giữ được vị trí trong Top. Steven Gerrard mới đây còn gạch tên Liverpool khỏi cuộc đua vô địch. Anh cũng cho rằng lí do chính khiến Liverpool ngày càng thụt lùi chính là lực lượng chưa đảm bảo.

Liverpool không thể đánh bại Chelsea đêm qua. Ảnh: Mirror.

Sadio Mane đã vắng mặt khá lâu vì trở về tham dự Cúp châu Phi, nhưng Liverpool không có thêm tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Gerrard cho rằng đội bóng nên chiêu mộ thật nhiều cái tên chất lượng để cạnh tranh với các đối thủ khác trong tương lai.

Trên BT Sport, Gerrard khẳng định: "Tôi nghĩ khi kỳ chuyển nhượng Hè mở cửa, Liverpool nên chiêu mộ thêm 4 hay 5 cái tên nữa."

Rio Ferdinand cũng đồng ý với người đồng đội cũ ở tuyển Anh, cựu trung vệ Manchester United cho biết: "Liverpool cần phải bổ sung thêm chiều sâu đội hình để tăng chất lượng cho đội bóng."

Video trận hòa của Liverpool trước Chelsea

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 14:15 01/02/2017