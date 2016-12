Cũng sắp đi Trung Quốc, Ever Banega lại có giá bèo

Mục tiêu Axel Witsel chưa xong, hai CLB của Trung Quốc là Thượng Hải SIPG and Thiên Tân Quanjian lại tiếp tục nhắm đến một cái tên khác ở Serie A. Cầu thủ mà hai đội bóng này đang nhắm đến là Ever Banega của Inter Milan, với cái giá chỉ 25 triệu euro.

Ever Banega đang nhận được sự quan tâm của các ông lớn Trung Quốc.

Banega đến với Inter dưới dạng cầu thủ tự do sau khi gặt hái thành công cùng Sevilla. Tuy nhiên, anh không phải là lựa chọn ưu tiên của HLV Stefano Pioli thời gian gần đây. Phong độ của cầu thủ người Argentina giảm sút phần do tuổi tác, phần do không phù hợp với triết lý của vị HLV mới.

Nắm được cái "thóp" đó, hai CLB của Trung Quốc là Thượng Hải SIPG và Thiên Tân Quanjian đồng loạt đưa ra lời đề nghị cho cầu thủ này. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Banega là cái tên tiếp theo sau Axel Witsel nằm trong danh sách "phải có" của hai ông lớn đến từ Đại Lục.

Về phía Inter, họ cũng không thể hiện mong muốn giữ chân tiền vệ giàu năng lực này. Inter Milan thông báo sẵn sàng để nhà cựu vô địch Europa League ra đi mới cái giá 25 triệu euro.

Được biết, Nerazzurri cũng đang cần cải thiện tình hình tài chính của CLB để tránh vi phạm Luật Công bằng Tài chính. Mùa hè qua, đội bóng này đã chi nhiều cho cuộc cách mạng của HLV Frank De Boer nhưng thất bại toàn tập.

Video: Xem lại phong độ không đến nỗi nào của Banega trong năm 2016

