Cửa đóng - then cài trong trận Barcelona - Las Palmas - Bóng Đá

Những cánh cửa dẫn vào khán đài sân Nou Camp đã đóng kín vào thời điểm 1 tiếng trước khi trận đấu diễn ra.

Hôm nay, ngày 01/10, người dân xứ Catalonia tiến hành trưng cầu dân ý nhằm quyết định việc độc lập cho vùng lãnh thổ này. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố cuộc bầu cử này bất hợp pháp. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bao vây các địa điểm bỏ phiếu, ngăn cản người dân vào những khu vực này.

BLĐ Barca do đó đề nghị được hoãn trận đấu với Las Palmas vì lý do an ninh khi hàng loạt những cuộc biểu tình diễn ra trên khắp các con phố các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Nhưng BTC La Liga không đồng ý hoãn trận đấu, vì thế trận đấu vẫn diễn ra mà không có khán giả nào được vào sân theo dõi.

Những hình ảnh trong sân Camp Nou:

Thông điệp của Barcelona

NT - Thể Thao Việt Nam | 22:04 01/10/2017