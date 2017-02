Chelsea và sứ mệnh trở thành nhà vô địch xuất sắc thứ 2 trong lịch sử - Bóng Đá

Kết thúc 24 vòng đấu đầu tiên, có thể nói rằng nhà vô địch mới của Ngoại hạng Anh mùa này đã thật sự lộ diện và đó chính là Chelsea. Cụ thể vào thời điểm này, The Blues đã tạo được khoảng cách rất an toàn so với các đội bóng phía sau. Đó là 9 điểm so với Tottenham, 10 điểm so với Man City và 12 điểm so với Arsenal.

Hiện Chelsea đã có trong tay 59 điểm sau 24 trận, đạt trung bình 2,46 điểm mỗi trận. Nếu duy trì phong độ này cho đến hết mùa giải, Chelsea dưới triều đại của Conte hoàn toàn có thể bước lên ngôi vương với tổng số điểm là 93. Đây cũng là thành tích cao thứ nhì mà các nhà vô địch Ngoại hạng Anh từng làm được trong quá khứ.

Hiện kỷ lục về số điểm giành được trong một mùa giải cao nhất cũng đang do chính Chelsea nắm giữ. Cụ thể đó là vào mùa giải 2004/05, khi đó Chelsea dưới sự dẫn dắt của Mourinho đã giành được tới 95 điểm. Một năm sau đó, Người Đặc Biệt và Chelsea tiếp tục thống trị giải vô địch số 1 của Xứ sở sương mù với 91 điểm tổng cộng.

Danh sách 5 nhà vô địch có điểm số cao nhất tại Ngoại hạng Anh

Arsenal mùa giải 2003/04, 90 điểm

Man United mùa giải 2008/09, 90 điểm

Man United mùa giải 1999/00, 91 điểm

Chelsea mùa giải 2005/06, 91 điểm

Chelsea mùa giải 2004/05, 95 điểm

08/02/2017