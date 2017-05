Công Phượng, Tuấn Anh tiếp lửa U20 Việt Nam trước giờ "G"

U20 Việt Nam sẽ có trận mở màn tại VCK U20 World Cup với U20 New Zealand, rất nhiều chuyên gia cùng người hâm mộ hy vọng đây sẽ là trận then chốt, quyết định đến tấm vé vào vòng trong cho các tuyển thủ của chúng ta. Đối thủ U20 New Zealand so với mặt bằng chung là ở một đẳng cấp trên so với U20 Việt Nam, nhưng chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn để đến được đây thì không có gì là không thể xảy ra khi bóng vẫn chưa lăn.

Nguyễn Tuấn Anh dành nhiều lời động viên khích lệ đến U20 Việt Nam thông qua trang cá nhân của mình.

Được xem là một những lứa trẻ thành công nhất của bóng đá Việt Nam, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,… cùng những tài năng trẻ khác của HAGL gây được khá nhiều tiếng vang và đã khẳng định được đẳng cấp của mình từ các giải trẻ cho đến cấp độ tuyển quốc gia. Những điều mà họ làm được lại không thể sánh bằng lứa đàn em của mình, khi U20 Việt Nam hiện tại đã góp mặt tại giải đấu trẻ lớn nhất thế giới đó là VCK U20 World Cup, những Trọng Đại, Đức Chinh, Hồ Minh Dĩ, Quang Hải,… đã làm mưa làm gió tại VCK Châu Á trước đó, thử thách của họ lúc này là lớn hơn khi VCK U20 World Cup không phải là một sân chơi làng nhàng, đó là nơi mà tất cả các tuyển thủ trẻ trên thế giới khẳng định tên tuổi và dùng đó làm bàn đạp cho những dự định tương lai của chính mình.

U20 Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông, các chuyên gia đánh giá rất cao lứa tuyển thủ này. Sức nóng của trận mở màn với U20 New Zealand là rất lớn, người hâm mộ tin tưởng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm nên chuyện nếu vận dụng những chiến thuật và đấu pháp hợp lý. Trên các phương tiện truyền thông, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng cùng nhiều tuyển thủ khác đã gửi những động viên tốt đẹp nhất đến các đàn em của mình. Tại Hàn Quốc, mặc dù đang bận phải thi đấu dưới màu áo Gangwon nhưng Xuân Trường vẫn dành chút thời gian gọi điện động viên đến các tuyển thủ U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam sẽ chiến đấu như những chiến binh trước U20 New Zealand. Ảnh: Duy Anh.

Trở lại với U20 Việt Nam trong cuộc đấu đầu tiên ở sân chơi lớn, chúng ta biết mình hạn chế những gì. Toàn đội cũng thừa hiểu U20 New Zealand có lối đá khó chịu như thế nào. Nhưng bóng chưa lăn, chúng ta vẫn có thể mơ về những câu chuyện cổ tích mang tên U20 Việt Nam.

Lịch thi đấu của U20 Việt Nam (theo giờ Việt Nam, GMT+7): Trận 1: 18h ngày 22/5: U20 Việt Nam vs U20 New Zealand Trận 2: 15h ngày 25/5: U20 Việt Nam vs U20 Pháp (2 trận đều trên sân vận động Cheonan, Cheonan, Hàn Quốc). Trận 3: 13h ngày 28/5: U20 Việt Nam vs U20 Honduras (sân vận động Jeonju World Cup, Jeonju).

