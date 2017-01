Công Phượng: ‘Sống là không hối tiếc'

Công Phượng muốn tìm lại những gì đã mất tại V.League 2017.

Công Phượng vẫn là cái tên “hot” của truyền thông và người hâm mộ. Nhưng năm 2016 với anh là những nốt trầm. Tiền đạo này sang Nhật Bản khoác áo Mito Hollyhock tại J.League 2 nhưng chỉ ra sân được 80 phút. Khoác áo tuyển Việt Nam, anh cũng không vượt qua được sự kỳ vọng với những màn trình diễn nhạt nhòa.

Trở lại V.League thi đấu cho HAGL, tiền đạo sinh năm 1995 hy vọng sẽ tìm lại chính mình bằng những mục tiêu đầy tham vọng.

Vượt kỷ lục bản thân

Ở lần ra mắt tại V.League 2015, Công Phượng đã ghi được 6 bàn thắng. Những pha lập công của anh đã góp phần giúp HAGL trụ hạng thành công trong mùa giải mà họ chơi chật vật. Quyết định đôn toàn bộ lứa U19 lên đá V.League của bầu Đức khiến những cầu thủ trẻ như chân sút xứ Nghệ gặp nhiều khó khăn khi thích ứng.

Trở lại sân chơi quốc nội sau một năm vắng bóng, tiền đạo này mạnh dạn đặt mục tiêu để hướng đến: “Tôi quyết tâm làm một điều gì đó ở V.League, cụ thể là ghi nhiều hơn 6 bàn so với năm 2015. Tôi không dám nghĩ đến việc đoạt danh hiệu vua phá lưới nội, chỉ là phấn đấu để chơi tốt cùng mọi người,” Phượng chia sẻ.

Được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Công Phượng chưa để lại nhiều ấn tượng trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Quốc Bảo.

Sau 4 vòng đấu, Phượng chưa có được pha lập công nào. Anh mới có một đường kiến tạo giúp HAGL hòa CLB Sài Gòn 1-1. Cùng thời gian này hai năm trước, cầu thủ từng được mệnh danh là “Messi” Việt Nam đã có được 2 bàn thắng. Hiệu suất kém đặt ra những thách thức lớn cho anh cũng như CLB chủ quản.

Không nói thẳng ra nhưng Công Phượng cho rằng khoảng thời gian màn đũng quần trên băng ghế dự bị ở Mito Hollyhock khiến anh đánh mất sự tự tin. Bên cạnh đó, việc dính chấn thương vai khi thi đấu cho U23 Việt Nam ở giải châu Á cũng khiến anh “nhát” bóng hơn rất nhiều.

Trở lại Việt Nam, Công Phượng ít nhiều mang trong mình sự mặc cảm. Từ chỗ được người hâm mộ xưng hô, săn đón và đặt biết bao kỳ vọng lúc sang Nhật, anh bị giới chuyên môn đặt nhiều dấu hỏi về khả năng phát triển. Lối đi bóng lắt nhắt, ít đột biến của anh cũng liên tục bị chỉ trích.

“Mỗi người có một phong cách chơi riêng, nhiều người thật ra không hiểu tôi. Tuy nhiên người ngoài bao giờ cũng có những đánh giá chính xác hơn người trong cuộc. Tôi sẽ sửa đổi để hoàn thiện bản thân. Thời gian gần đây, tôi cảm thấy mình chơi hơi vội, nếu bình tĩnh xử lý một tí, mọi chuyện sẽ tốt hơn,” chân sút sinh năm 1995 giãi bày.

Niềm tin vào bản thân

Gặp nhiều áp lực trên sân cỏ, Công Phượng còn hứng chịu nhiều “thị phi” với mối tình ồn ào với một cô ca sĩ nổi tiếng. Với một cầu thủ trẻ như thế, để vượt qua tất cả những chuyện đó không dễ dàng tí nào. Tuy nhiên điểm đáng nể là tiền đạo của U23 Việt Nam không bao giờ đánh mất niềm tin.

Anh nói: “Những việc tôi làm, tôi không bao giờ hối tiếc vì mình đã làm hết sức. Tôi không nghĩ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyên môn. Tuổi trẻ ai cũng có chuyện này, chuyện kia nhưng không phải vì đó mà tôi suy nghĩ nhiều. Tôi khẳng định rằng mọi thứ đều nằm ở bản thân này. Có khắc phục được khó khăn hay tương lai thế nào đều do tôi quyết định.”

Phượng mong muốn một ngày sẽ trở lại thi đấu cho Mito Hollyhock và khẳng định được giá trị của mình.

CLB HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và những đồng đội đều hiểu khó khăn mà Phượng đang đối mặt. Họ thông cảm, đặt niềm tin hơn là tạo cho anh thêm áp lực. Việc Văn Toàn phản ứng mạnh mẽ khi Công Phượng bị đá xấu ở trận đấu với CLB Sài Gòn minh chứng rõ cho điều ấy.

Từng là cầu thủ trẻ có xuất phát điểm tốt nhất so với các đồng đội nhưng hiện tại Phượng đang tụt lại so với Văn Thanh, Văn Toàn hay Xuân Trường. Nhưng anh không lấy đó làm buồn hay ganh tị. “Tôi vui vì đồng đội chơi tốt ở các giải, tôi mong họ sẽ tốt hơn. Bản thân tôi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện, cống hiến cho CLB và ĐTQG”, tiền đạo người Nghệ An chia sẻ.

Cũng như Tuấn Anh, Công Phượng phấn đấu có một suất ở đội U22 Việt Nam để tham dự SEA Games 2017. Đó là hành trang để anh tìm cơ hội trở lại Nhật Bản, chứng tỏ khả năng của mình.

“Tôi nghĩ rằng khả năng của tôi vẫn có thể đá được ở J.League 2. Khoảng thời gian ở Mito Hollyhock đối với tôi không hẳn là thất bại bởi tôi học được tính chuyên nghiệp, ý thức bản thân tốt hơn. Nhưng tôi muốn trở lại để ra sân thi đấu nhiều hơn và làm được một điều gì đó,” anh nhấn mạnh.

Một điều gì đó đối với Phượng vẫn còn nhiều mông lung. Nhưng việc anh dũng cảm đối mặt với sự thật, đặt ra quyết tâm để thay đổi bản thân là điều rất đáng khích lệ.

Nguyễn Đăng | 09:00 28/01/2017