CLB Long An và cú hích trên sân Cần Thơ

Một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với CLB Long An, đội bóng không được đánh giá cao ở V-League 2017. Tuy nhiên, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã có được điều mình cần là 3 điểm trước chủ nhà Cần Thơ bằng chiến thắng ngược 2-1. Vậy nên, khi được trở về sân nhà tiếp đón Becamex Bình Dương, chủ nhà Long An mong muốn có thêm một chiến thắng gửi đến người hâm mộ.

Chiến thắng 2-1 trước Cần Thơ trận ra quân tạo cú địch cho Long An (đỏ) khi tiếp đón Becamex Bình Dương. Ảnh: Duy Anh.

Chuẩn bị cho mùa giải mới 2017, CLB Long An không có quá nhiều những gương mặt nổi bật, tuy nhiên những cái tên như Nguyễn Nam Anh, Hoàng Danh Ngọc, Oseni,... đã nhanh chóng thể hiện được vai trò, vị trí của mình trong màu áo mới. Lối chơi của Long An không có quá nhiều sự thay đổi so với những mùa giải trước đó, tuy nhiên sức mạnh tinh thân, sự đoàn kết thống nhất một lòng từ ban huấn luyện đến các cầu thủ là điểm sáng đáng trân trọng của đội bóng này.

Chủ nhà Long An đã rất chỉn chu, tân trang, sơn sửa các khán đài, chú trọng phục vụ nhiều hơn đến hội cổ động viên. Theo chủ tịch Võ Thành Nhiệm, việc có được 3 điểm trước Cần Thơ ở trận ra quân sẽ là cú hích để Long An đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Becamex Bình Dương: “Chiến thắng trước Cần Thơ ở trận ra quân, như một động lực giúp các cầu thủ tự tin hơn khi tiếp đón Bình Dương trên sân nhà. Trong bóng đá khi đã ra sân thi đấu thì ai cũng phải nghĩ đến chiến thắng, Long An cũng vậy. Đây là trận đấu Long An ra quân trên sân nhà, vậy nên toàn đội đang rất quyết tâm để có được kết quả tốt, làm động lực cho giai đoạn tiếp theo,” Chủ tịch CLB Long An – Võ Thành Nhiệm chia sẻ trước cuộc tiếp đón Bình Dương ở vòng 2 V-League 2017.

Hội CĐV Long An sẽ cháy hết mình để cổ vũ đội nhà trong trận gặp Becamex Bình Dương. Ảnh: Tuấn Trần.

Có được chiến thắng trong ngày quân, cũng tạo thêm rất nhiều động lực cho người hâm mộ bóng đá Long An đến sân cổ vũ cho đội bóng. Theo Chủ tịch hội CĐV Long Anh, Trần Anh Tuấn cho biết: “Không phải Long An giành chiến thắng thì cổ động viên mới đến sân cổ vu cho đội bóng, dù thi đấu thành công hay thất bại thì hội CĐV Long An vẫn luôn đồng hành sát cánh cùng đội nhà. Tất nhiên rồi, được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón một Bình Dương năm nay không quá mạnh, chắc chắn chúng tôi, những cổ động của Long An sẽ cháy hết mình trên khán đài tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ dưới sân thi đấu.”

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 15:00 12/01/2017