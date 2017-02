Chùm ảnh trên khán đài Stamford Bridge: Wenger thất thần, CĐV giận dữ, Abramovich hớn hở

Ba bàn thắng của Marcos Alonso, Eden Hazard và Cesc Fabregas giúp Chelsea vùi dập Arsenal và tiến thêm một bước trên con đường vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal thua đau bởi ba bàn thắng

Tuy nhiên trên khán đài, chúng ta có thể bắt gặp nhiều khung cảnh hết sức thú vị.

Wenger chết lặng trên khán đài

Conte ăn mừng cuồng nhiệt.

Đó là sự thất thần của huấn luyện viên Arsene Wenger, niềm vui sướng của chủ tịch Abramovich. Hay thậm chí là tấm băng rôn: "Enough is Enough. Time to go". Tạm dịch: "Thế là đủ. Đã đến lúc phải đi" của các cổ động viên Arsenal dành cho Arsene Wenger.

CĐV Arsenal đã quá chán nản

Với thất bại này, gần như Arsenal đã tạm biệt cuộc đua vô địch, khi khoảng cách với Chelsea đã là 12 điểm.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 23:00 04/02/2017