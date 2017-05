Chùm ảnh: Có một Anfield khác ở Australia - Bóng Đá

Bài hát You’ll Never Walk Alone lần đầu tiên xuất hiện trong một vở nhạc kịch nhưng phần cover lại của Gerry và Pacemakers đã nhanh chóng thu hút các CĐV Liverpool. Sự lan truyền rộng rãi khiến bài hát chính thức trở thành ca khúc truyền thống của The Kop từ năm 1963.

Bài hát mang ý nghĩa mới sau thảm họa Hillsborough năm 1989, 96 người chết và 766 người bị thương đã được thống kê trong tai nạn thương tâm này. Kể từ đó, ‘You’ll Never Walk Alone không chỉ đơn thuần là một bài hát truyền thống mà nó còn mang ý nghĩa đoàn kết giữa những người ủng hộ Liverpool.

Trên sân ANZ, 73.000 CĐV đã cùng nhau hát vang bài You’ll Never Walk Alone, khiến những người trên sân cứ ngỡ đây là Anfield tận nước Anh xa xôi. Có thể vì lí do này, những cầu thủ Liverpool trên sân đã được tiếp thêm sức mạnh và đánh bại Sydney FC với tỷ số 3-0.

Hai đội tưởng niệm những nạn nhân của vụ đánh bom ở Manchester Arena. Ảnh: Daily Mail.

Khán đài chật kín CĐV Liverpool. Ảnh: Daily Mail.

Không khí cuồng nhiệt không khác gì tại Anfield. Ảnh: Daily Mail.

Các CĐV còn hát vang bài You'll Never Walk Alone. Ảnh: Daily Mail.

Không khí cuồng nhiệt, ANZ không khác gì thánh địa mới của Liverpool. Ảnh: Daily Mail.

Sau một mùa giải tương đối thành công ở Ngoại hạng Anh, Liverpool đã lập tức lên đường sang Australia để tham dự trận giao hữu gây quỹ từ thiện với Sydney FC.

Trận đấu này thêm phần đặc biệt với sự góp mặt của 2 huyền thoại Steven Gerrard và Jamie Carragher. Một biển người với những chiếc khăn cổ vũ Liverpool đã xuất hiện tại sân ANZ. Tất cả cùng nhau dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những nạn nhân trong vụ đánh bom tại Manchester mới đây.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 10:50 25/05/2017