Chelsea vô địch qua ống kính... Batshuayi

Không chỉ tỏa sáng trong thời khắc khó khăn nhất, giúp The Blues hạ West Brom và chính thức lên ngôi tại Ngoại hạng Anh sớm 2 vòng đấu, chân sút người Bỉ còn thể hiện mình là một nhiếp ảnh có hạng với các bức ảnh chụp đồng đội ăn mừng sau trận đấu.

Nhiếp ảnh gia kiêm tiền đạo Michy Batshuayi

Đang tác nghiệp, phóng viên Tom Jenkins của The Guardian bị người hùng của Chelsea 'giật máy ảnh', và chụp lia lịa. Ngay sau đó các biên tập viên của The Guardian liền làm một bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Batshuayi tạo ra.

Ảnh Conte ăn mừng cùng học trò. Ảnh: Batshuayi.

Cổ động viên The Blues qua ống kính Batshuayi

Chụp người đồng đội Pedro, chất lượng có vẻ hơi mờ chút. Ảnh: Batshuayi

Chụp các đồng đội khác. Willian có vẻ ngạc nhiên vì nhiếp ảnh gia lạ đời này

Bàn mở tỷ số ở phút 82 của Batshuayi đã mang về chiến thắng 1-0 cho Chelsea. Trong phần lớn thời gian của mùa giải, Batshuayi gây thất vọng và không được trọng dụng. Tuy nhiên dấu ấn trong chức vô địch Ngoại hạng Anh của Chelsea mùa này là không thể phủ nhận.

Bàn thắng vào lưới West Ham chỉ là pha dứt điểm trúng đích thứ 3 trong suốt cả mùa giải của tiền đạo này. Tuy nhiên, sang mùa tới, hy vọng tiền đạo người Bỉ sẽ được trọng dụng hơn.

NT - Thể Thao Việt Nam | 10:19 14/05/2017