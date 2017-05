Chelsea vô địch, các hãng cá cược lại méo mặt vì lỗ

Tiếp theo sau việc Leicester bất ngờ lên ngôi vô địch mùa trước và các nhà cái phải chấp nhận lỗ hàng triệu bảng cho tỉ lệ cược khó tin 1 ăn 5.000, mùa này, riêng nhà cái William Hill đã mất ngay 71.000 bảng cho một cổ động viên với chức vô địch Ngoại hạng Anh của Chelsea.

Một CĐV thắng cược với chức vô địch 6 giải đấu ở Anh

Theo tiết lộ từ nội bộ hãng cá cược lừng danh này, vị CĐV nói trên là người vùng Romford. Ông thắng cược lớn không chỉ tin vào khả năng vô địch của Chelsea mà còn đặt mọi kỳ vọng vào… 5 nhà vô địch khác, gồm: Newcastle (Giải Hạng nhất Anh), Sheffield United (vô địch Giải Hạng nhì nước Anh League One), Portsmouth (vô địch Giải Hạng ba nước Anh League Two), Hibernian (vô địch Scotland) và Livingston (vô địch Giải Hạng nhì Scotland - Scottish League One)!

Chelsea vui mừng sau bàn thắng của Michy Batshuayi.

Đây là chiến thắng hết sức hy hữu, nếu không muốn nói là "có một không hai" trong lịch sử cá cược bóng đá tại Vương quốc Anh. May cho "nhà cái" William Hill khi vị CĐV này chỉ đặt 10 bảng cho cửa vô địch của tất cả 6 đội bóng kể trên và thành công.

CĐV may mắn này đã phải chờ đợi suốt cả một mùa giải và do số tiền đặt cược quá nhỏ nên "nhà cái" gần như quên bẵng ông. Chỉ đến khi Chelsea giành thắng lợi 1-0 trước West Brom và chính thức lên ngôi vô địch Premir League sớm 2 vòng đấu, William Hill mới "tá hỏa" khi danh tính CĐV này xuất hiện trên hệ thống máy tính của hãng.

Newcastle vô địch nhờ sự tiếp sức của... Aston Villa.

Khả năng Chelsea vô địch là không cần bàn kể từ khi đối thủ cạnh tranh Tottenham "giương cờ trắng" sớm. Vấn đề là khả năng chiến thắng của những đội còn lại: Newcastle chỉ giành được chức vô địch Hạng nhất nước Anh nhờ bàn thắng muộn của… Jack Grealish, chân sút của Aston Villa! Bàn thắng của tuyển thủ U21 Anh được ghi ở phút 89 vào lưới Brighton & Hove Albion ở vòng đấu cuối hôm 7-5, ngăn đội bóng này bắt kịp điểm số với Newcastle (93 và 94).

Tương tự, ở Giải Hạng ba, Plymouth Argyle bất ngờ bị cầm hòa 1-1 ở lượt đấu cuối trước Grimsby Town, đành ngậm ngùi dừng bước ở ngôi á quân, nhường cúp vô địch cho Portsmouth, đội vươn lên cùng điểm số 87 với chiến thắng 6-1 trước Cheltenham Town.

Mùa trước, chỉ riêng "nhà cái" Sky Bet đã phải bội chi 4,6 triệu bảng để trả cho 128 người đặt cửa Leicester City vô địch với tỉ lệ 5.000/1. Đây là số tiền chi thưởng kỷ lục của công ty này trong nhiều năm qua.

Không riêng Sky Bet, các công ty cá cược ở Anh mùa rồi không nơi nào có thể kiếm lãi từ sự kiện "Bầy cáo" lên ngôi, trong đó 2 "đại gia" Ladbrokes và William Hill mỗi nơi mất khoảng 3 triệu bảng vì thầy trò HLV Claudio Ranieri. Với Ladbrokes, hãng này vui mừng chia sẻ: Có đến 47 người đặt cửa Leicester vô địch 5.000/1 hồi đầu mùa nhưng do thời gian chờ đợi quá dài, 25 người đã rút lại tiền đặt cược. Còn với William Hill, khách hàng "bội thu" từ chức vô địch của Leicester là một người đến từ Guildford khi đặt 75 bảng và kiếm về 112.500 bảng!

Đông Linh | 11:35 14/05/2017