Chelsea xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh, không có gì phải bàn cãi về điều đó. Họ sở hữu chiều sâu đội hình tốt (ít chấn thương, cộng với việc không phải chinh chiến nhiều), khi ngay cả một cái tên mờ nhạt trong mùa này như Michy Batshuayi đã ghi bàn quyết định, thắng nhiều trận đấu thuyết phục. Nhưng mùa tới, Champions League sẽ khiến cuộc sống ở Stamford Bridge khó thở hơn.

Fabregas ăn mừng chiến thắng trước West Brom đêm qua

Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Jose Mourinho, Claudio Ranieri đều đã bị sa thải ngay ngay sau khi đoạt chức vô địch khoảng nửa năm. Có nhiều lý do, từ sự không hài lòng của các ông chủ khi thành tích không được duy trì, cầu thủ phản bội, bản thân HLV cũng có dấu hiệu tự mãn hoặc bế tắc do "hết bài"... Tuy nhiên một trong những lý do chủ đạo nhất vẫn là màn trình diễn tệ hại sau khi vô địch Ngoại hạng Anh, do sự quá tải từ Champions League. Leicester City hiển nhiên là tấm gương tày liếp nhất. Chelsea có khác? Dĩ nhiên.

The Blues sẽ cần tiêu thêm tiền cho Champions League mùa tới, nhà báo Paul Wilson của The Guardian bình luận. Arsene Wenger đầu tuần này đã bình luận rằng cả hai nhà vô địch gần nhất của Ngoại hạng Anh đều không phải chơi bóng tại châu Âu, và thi đấu phong cách phòng ngự-phản công đi kèm với việc không phải kiểm soát bóng nhiều.

Roman Abramovich và Conte hiển nhiên không đồng ý với nhận xét trên. Chelsea không phải là một đội bóng chơi phòng ngự tiêu cực, nhưng thực dụng và không 'đẹp mắt cho lắm' thì có. Không thể trách Conte. Với những con người hiện tại, với khoảng thời gian có mặt tại Stamford Bridge, ông đã làm quá tốt.

Nhiệm vụ tiếp theo là ở mùa Hè. Chelsea cần thêm ngôi sao đẳng cấp, phù hợp với cách chơi của đội bóng, để lọt top những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Bài toán đầu tiên sẽ là ở hàng phòng ngự. Tạm biệt John Terry? Và có thể tạm biệt nốt Kurt Zouma? Sơ đồ 3 trung vệ của Conte cần thêm ít nhất một cầu thủ nữa, bởi chỉ Gary Cahill và David Luiz là không đủ, thậm chí có phần rủi ro.

Ở hàng tiền vệ, nên nhớ rằng Kante chưa bao giờ chơi bóng ở Champions League, và anh cần được kiểm chứng. Nhưng Matic hay Fabregas, những người đá cặp thường xuyên của tiền vệ người Pháp mùa này dường như đã qua giai đoạn đỉnh cao, và có thể không đủ nhiệt cho mùa tới. Conte cần thêm một tiền vệ giàu năng lượng, có thể là cả một số 10 hiện đại nữa ở tuyến giữa.

Nếu Diego Costa đến Trung Quốc, Conte lại có thêm bài toán cần giải. Dù tính cách ngổ ngáo, không thể phủ nhận tiền đạo gốc Brazil là 'của hiếm' của bóng đá thế giới. Một mẫu trung phong toàn diện và hỗ trợ cực tốt cho lối chơi của toàn đội. Bài toán thay thế Costa sẽ không dễ giải. Alvaro Morata hay Romelu Lukaku trẻ, khỏe và tiềm năng hơn, nhưng vẫn chưa đạt tầm của Costa. Có lẽ, Chelsea cần phải có một ngôi sao tấn công đẳng cấp và ổn định - một cầu thủ lớn của tất cả những trận trấu dù lớn dù nhỏ. Cho đến giờ, trong danh mục mua sắm của Conte vẫn chưa thấy lộ diện nhân vật đặc biệt quan trọng này.

Phía trước Conte là cả một núi công việc phải giải quyết. Cuộc sống trên đỉnh cao có thể nhiều vinh quang và không ít lợi lộc, nhưng chắc chắn có lắm thử thách cam go...

NT - Thể Thao Việt Nam | 18:19 13/05/2017