Chelsea đối mặt án phạt nặng vì một... chai bia

Georginio Wijnaldum quân bình tỷ số cho đội chủ nhà Liverpool. Ảnh: Sun Sport.

Chelsea đã đánh rơi mất hai điểm khi có bàn thắng dẫn trước đội chủ nhà Liverpool ngay trong hiệp một. The Kop đã vùng lên đầy mạnh mẽ để có bàn san bằng tỷ số trong hiệp hai. Tuy vậy The Blues đã có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng Diego Costa đã bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 76. Với một điểm giành được, đoàn quân của HLV Antonio Conte vẫn vững vàng ở ngôi đầu Premier League và tạo ra khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ hai là Tottenham Hotspur.

Dù vậy Chelsea có thể đối mặt với án phạt khá nặng từ liên đoàn bóng đá Anh sau khi một chai bia được cố ý ném về phía tiền vệ Georginio Wijnaldum trong trận đấu.

Wijnaldum suýt nhận một chai bia từ khán đài đội khách. Ảnh: Sun Sport.

Cụ thể sau khi có được bàn quân bình tỷ số 1-1 Wijnaldum đã chạy về góc khán đài nơi có nhiều cổ động viên khách để ăn mừng. Có vẻ khó chịu khi đội nhà đánh mất lợi thế, một hoặc một số cổ động viên quá khích của đội khách đã ném một chai bia về phía tiền vệ người Hà Lan. Rất may đã không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đây được xem là hành vi nguy hiểm và luôn bị FA áp dụng các hình phạt nghiêm khắc. Tuy thế vì đây là trên sân khách Anfield nên nhiều khả năng Chelsea chỉ nhận án phạt về tài chính.

Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 00:10 02/02/2017