CĐV Chelsea bẽ mặt vì ‘thiếu kiến thức’ về Huddersfield - Bóng Đá

(BongDa.com.vn) - “Champions of England, you’ll never sing that”, các CĐV Chelsea có mặt tại SVĐ Kirklees Stadium đã hát vang những lời lẽ đầy khiêu khích hướng về phía đội chủ nhà. Nhưng có lẽ sau khi biết được Huddersfield từng đăng quang nước Anh lần đầu tiên cách Chelsea tận… 31 năm, hẳn những NHM The Blues có mặt trên khán đài phải hết sức bẽ bãng và xấu hổ.

