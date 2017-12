CĐV Arsenal SỐC NẶNG: Wenger bỏ Griezmann, chọn Sanogo

Đó là việc chính chiến lược gia người Pháp đã chọn tiền đạo Yaya Sanogo, người có biệt danh "chân gỗ" vào năm 2013, thay vì Antoine Griezmann, một trong những chân sút được săn đón nhất thế giới hiện tại.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2013, Antoine Griezmann chơi chói sáng, giúp Real Sociedad dự UEFA Champions League lần đầu tiên sau gần 10 năm. Anh được đồn đoán với một loạt các CLB ở châu Âu, nhưng rồi ở lại Real Sociedad vì... Arsenal đã từ chối.

Trong cuốn sách tự truyện được viết bởi nhà báo Arnaud Ramsey với tên:" Đằng sau nụ cười. Cuộc sống của một hoàng tử bé". Tên tiếng Anh: "Behind the smile. The life of the the little prince as told by himself", tiền đạo Antoine Griezmann tiếp tục gây bão cho các CĐV Arsenal với tiết lộ sốc:

"Tôi đã chờ, chờ và chờ cuộc gọi từ Arsenal. Khi Eric (Eric Olhats - người đại diện của cầu thủ) gọi Grimandi - phụ trách tuyển trạch của Arsenal khi đó tại Pháp (Gilles Grimandi), ông ta nói HLV trưởng Arsenal vẫn muốn có tôi, hãy tiếp tục chờ.

Vài giờ khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè kết thúc, ông ta điện lại và bảo Arsenal sẽ không thực hiện vụ chuyển nhượng. Và sau đó, khi họ quan tâm đến tôi một lần nữa, tôi đã nói với người đại diện của mình rằng Arsenal hãy quên tôi đi. Tôi đã bị họ đánh gục một lần rồi."

Antoine Griezmann sang Atletico Madrid với giá 30 triệu euro (chỉ 24 triệu bảng, gần bằng mức phí giải phóng hợp đồng).

Đúng một năm sau, Antoine Griezmann sang Atletico Madrid với giá 30 triệu euro (chỉ 24 triệu bảng, gần bằng mức phí giải phóng hợp đồng). Lúc này, phí giải phóng hợp đồng cho đến hết tháng 01/2018 của cầu thủ với Atletico Madrid (thời điểm Los Rojiblancos bắt đầu có thể đăng ký thêm cầu thủ nào từ thị trường chuyển nhượng) là 200 triệu euro.

Sau thời gian đó mức phí giải phóng hợp đồng sẽ giảm xuống còn 100 triệu euro (86 triệu bảng). Và rất nhiều CLB châu Âu sẵn sàng trả mức giá đó.

Cũng trong cuối tự truyện đó, Griezmann đã tiết lộ vào thời điểm trước World Cup 2014 tại Brazil, anh đã suýt đến Tottenham Hotspur để thay thế Gareth Bale, người chuyển sang Real Madrid với giá kỷ lục. Và Pep Guardiola đã muốn tiền đạo này từ lúc anh còn chơi cho đội trẻ Real Sociedad. Thời điểm Pep Guardiola còn dẫn dắt Barcelona B.

Trở lại thời điểm đó, dù Arsenal đang rất cần tiền đạo (đã hụt Luis Suarez), Wenger đã quyết định ký hợp đồng với một tiền đạo Pháp khác, đó là... Yaya Sanogo - theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm 2013. Sau đó ông cũng gạt luôn việc chiêu mộ Gonzalo Higuain và mang về Mesut Ozil với giá 42.5 triệu bảng.

Trong 4 năm thuộc biên chế Arsenal, tiền đạo người Pháp chỉ chơi tổng cộng 20 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal, ghi 1 bàn thắng. Anh đã chia tay Arsenal Hè năm nay sau khi hết hợp đồng và cập bến câu lạc bộ Toulouse theo dạng chuyển nhượng tự do.

Được Arsene Wenger kỳ vọng, nhưng Sanago thi đấu khá vật vờ và gặp nhiều chấn thương. Anh được trao cơ hội dưới dạng cho mượn ở các CLB như Crystal Palace, Charlton Athletic hay Ajax Amsterdam nhưng đều không thể hiện được nhiều. Khoảnh khắc đẹp duy nhất của Sanogo là vào sân dự bị trong trận chung kết FA Cup 2014, tạo dấu ấn đem lại chiến thắng cho Arsenal trước Hull City.

