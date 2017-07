CAN Cup đổi lịch, Wenger sẽ mua Mahrez?

"Tôi đã yêu cầu điều này từ rất, rất lâu," huấn luyện viên trưởng Arsenal, Arsene Wenger nói về thông tin LĐBĐ châu Phi (CAF) đã quyết định dời lịch thi đấu giải vô địch các quốc gia châu Phi (The African Cup of Nations, hay còn gọi nôm na là CAN Cup).

Arsenal chỉ có hai cầu thủ châu Phi là Mohamed Elneny và Alex Iwobi trong đội hình chính.

Sau cuộc họp diễn ra tại thủ đô Rabat (Marocco) hôm 20/07, LĐBĐ châu Phi (CAF) đã quyết định dời lịch thi đấu giải vô địch các quốc gia châu Phi sang tháng 6 hoặc tháng 7 hàng năm, thay vì tháng 1 và tháng 2 như thường lệ.

"Rõ ràng với một CLB có quá nhiều cầu thủ châu Phi, giai đoạn tháng 1 là giai đoạn quan trọng với họ. Họ không thể sống sót. Tôi tin rằng đây là quyết định quan trọng và bóng đá châu Âu đã chờ quá lâu. Tôi cũng không hiểu lý do thật sự tại sao họ lại tổ chức vào tháng 1, nhưng đây là tin tốt cho chúng tôi."

Sự thay đổi trên sẽ bắt đầu được áp dụng ở vòng chung kết CAN Cup 2019 tại Cameroon. Lúc này, Arsenal chỉ có hai cầu thủ châu Phi là Mohamed Elneny và Alex Iwobi trong đội hình chính. Đã rất lâu rồi Wenger không mua thêm cầu thủ châu Phi nào ngoài Elneny. Đây cũng là tín hiệu cho Riyad Mahrez, cầu thủ người Algeria đang muốn đến Arsenal.

NT - Thể Thao Việt Nam | 14:23 30/07/2017