Cách nhanh nhất vực dậy Man Utd: Đầu tư khôn ngoan - Bóng Đá

1. BLĐ Quỷ đỏ nghĩ gì khi mua Romelu Lukaku vào mùa Hè qua, chứ không phải Alvaro Morata, hay Antoine Griezmann?

Mourinho thích Morata nhưng chỉ mua được Lukaku.

Đó không phải là ý tưởng của Jose Morinho. Người đặc biệt muốn đưa về sân Old Trafford một tiền đạo toàn năng hơn. Ông liên hệ cả Morata lẫn Girezmann. Nhưng rút cuộc, Atletico bị cấm chuyển nhượng, còn Chelsea thì nhanh tay cuỗm mất tiền đạo người Tây Ban Nha.

Ở đây, có thể thấy, khả năng nhìn người của Người đặc biệt khá sáng suốt, khi ông muốn hướng đến một cầu thủ khéo léo, chịu hi sinh hơn là một chân sút băm bổ, thiên về sức mạnh. Mỗi tội, Ed Woodward và các đồng sự lại hướng đến sự an toàn. Morata với mác chấn thương và chưa bao giờ thi đấu ở Ngoại hạng Anh không được ưu tiên so với cầu thủ nổ súng tận 25 bàn trong màu áo của Everton.

Cũng là 75 triệu bảng, nhưng Man Utd đang chịu thiệt khi Lukaku chỉ biết "hành gà". Với các đối thủ trong top 6, chân sút người Bỉ chưa thể có được bất kì pha lập công nào (5 lần ra sân). Ngược lại, Gabriel Jesus nổ súng 3 lần, Sergio Aguero 2 lần. Thậm chí, Lacazette hay Morata cũng lần lượt có được 2 bàn và 1 bàn trong các trận đấu lớn. Thế nên, đừng bao giờ nghĩ có tiền sẽ thành công. Nó còn phụ thuộc vào việc, bạn sử dụng nó thế nào cho hợp lí nữa!

2. Vậy Quỷ đỏ cần làm gì để bám đuổi Man City hay thực tế hơn là tiến sâu ở Champions League? Dĩ nhiên, không thể thay máu toàn bộ đội hình trong mùa Đông. Song, vá víu vào vị trí để phát huy sức mạnh tập thể thì Mourinho hoàn toàn có thể làm được.

Mourinho cần vá hàng thủ ngay trong mùa Đông.

Hiện tại, lối chơi của Man Utd đang bị chê là đơn điệu khi triển khai bóng quá chậm và chăm chăm Taca-dada (tạt cánh đánh đầu). Mourinho không sai khi cho Quỷ đỏ chơi bóng dài với một trung phong giỏi không chiến như Lukaku. Cái sai nằm ở hàng tiền vệ khi không có lấy một cầu thủ chạy cánh biết tạt. Đó cũng là lí do Người đặc biệt thèm Ivan Perisic của Inter "nhỏ dãi", nhưng không hiểu sao Ed Woodward thương lượng bất thành.

Thứ đến, Quỷ đỏ của Mourinho đang mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết. 14 cú sút mà David De Gea phải nhận trong trận đấu gặp Arsenal, hay 2 bàn thắng "trời ơi đất hỡi" mới đây ở derby Manchester là minh chứng hùng hồn nhất. Trong bối cảnh, Eric Bailly nhiều khả năng nghỉ thi đấu đế hết năm 2017. Phil Jones quá mẫn cảm với chấn thương thì Man Utd bắt buộc phải mua thêm một trung vệ đẳng cấp.

Lịch sử sẽ chẳng bao giờ khắc tên Mourinho nếu ông không sở hữu những hòn đá tảng" như: Ricardo Carvalho, Luico, Marco Materazzi hay Pepe. Vậy, cách nhanh nhất để Người đặc biệt vực dậy Man Utd là tiếp tục mua sắm. Mua thật khôn ngoan!

Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 14:42 12/12/2017