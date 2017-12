Brazil chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh cho World Cup 2018

Ngày 4/12, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã tới thủ đô Brasilia để thảo luận với giới chức Brazil về vấn đề an ninh toàn cầu, cũng như kế hoạch đảm bảo an ninh cho World Cup 2018 dự kiến diễn ra ở Xứ sở Bạch Dương vào năm tới.

