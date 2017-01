Bốc thăm vòng 4 FA Cup: Man Utd gặp lại "cố nhân"

Đáng nói, một số thành viên hiện tại của Wigan từng thi đấu và làm việc tại Old Trafford như bộ đôi tiền vệ trẻ Nick Powell và Raven Morrison. Cùng với đó là HLV trưởng Warren Joyce, người từng chịu trách nhiệm dẫn dắt các cầu thủ dự bị M.U thi đấu kể từ năm 2008.

Năm ngoái, M.U chính là nhà vô địch của FA Cup sau khi đánh bại Crystal Palace trong trận chung kết nghẹt thở tại Wembley. Cuối tuần trước, thầy trò Jose Mourinho vừa đánh bại Reading với tỉ số 4-0 tại vòng 3.

Xem lại thắng lợi của M.U trước Reading:

Trong khi đó, đối thủ của M.U là Wigan, nhà vô địch FA Cup năm 2013, cũng đã có thắng lợi chật vật trước Nottingham Forest trước khi tiến vào vòng 4.

Trong một diễn biến khác, Chelsea cũng sẽ được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, đón tiếp một đại diện đến từ Tây London là Brentford. Arsenal sẽ phải chờ đợi trận đấu lại giữa Norwich và Southampton để quyết định đối thủ tiếp theo.

Trong khi đó, Tottenham chỉ phải chạm trán đối thủ nhẹ kí từ giải hạng 3 Anh, Wycombe Wanderers. Trận đấu lại giữa Crystal Palace và Bolton sẽ quyết định xem ai sẽ phải đụng độ Manchester City ở vòng 4.

Một đại gia khác của Ngoại hạng Anh cũng có trận đấu lại là Liverpool. The Kop sẽ phải làm khách trên sân Plymouth. Đội thắng sẽ bước vào vòng 4 và đối đầu Wolves.

Kết quả bốc thăm vòng 4 FA Cup:

Tottenham Hotspur v Wycombe Wanderers

Derby County v Leicester City

Oxford United v Newcastle United/Birmingham City

AFC Wimbledon or Sutton United v Cambridge United/Leeds United

Plymouth Argyle/Liverpool v Wolverhampton Wanderers

Southampton or Norwich City v Arsenal

Lincoln or Ipswich v Brighton

Chelsea v Brentford

Manchester United v Wigan Athletic

Millwall v Watford

Rochdale v Huddersfield Town

Burnley or Sunderland v Fleetwood Town/Bristol City

Blackburn Rovers v Barnsley/Blackpool

Fulham v Hull City

Middlesbrough v Accrington Stanley

Crystal Palace/Bolton v Manchester City

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:10 10/01/2017