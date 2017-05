Bí quyết thành công của AS Monaco: Phần 3 - Quả ngọt - Bóng Đá

Phần 1: Bí quyết thành công của AS Monaco: Công thức của nhà vô địch

Phần 2: Bí quyết thành công của AS Monaco: Chiến thắng từ căn bếp

Có một sự thật là trước khi Ostrowe - chuyên gia dinh dưỡng của CLB đến AS Monaco, mọi chuyện rất khác. "Khi tôi bắt đầu công việc tôi để ý rằng có rất nhiều spaghetti, pasta và gà trên đĩa. Hoặc là chỉ pasta và thịt bò," Ostrowe nói tiếp. Thành công của AS Monaco mùa này, có đóng góp không nhỏ từ các chuyên gia dinh dưỡng. Và Tara Ostrowe là một trong số đó.

Một buổi tập của AS Monaco mùa này

Ngoại trừ pasta, tất cả mọi thứ còn lại từng xuất hiện trên menu đã bị gạt bỏ, như một phần của chiến dịch thay đổi toàn diện chế độ dinh dưỡng câu lạc bộ. "Nhiều cầu thủ đã bắt đầu ăn cá và trái cây nhiều hơn, họ cố gắng có những chiếc đĩa thức ăn đầy màu sắc," Ostrowe phân tích. Càng nhiều màu trong đĩa thức ăn, lượng vitamins và thực phẩm có lợi cho sức khỏe càng nhiều.

Từng làm việc cho nhiều CLB nổi tiếng của Mỹ như New York Giants FC, NY Red Bulls... Tara Ostrowe là một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới. AS Monaco mời thành công cô gái đến từ New York này vào đầu năm 2014,

Người từng lấy bằng thạc sỹ của trường đại học trứ danh Columbia có niềm tin mãnh liệt rằng, nhờ cuộc cách mạng mà cô mang đến câu lạc bộ, hầu hết các cầu thủ Monaco đã học được cách chăm sóc sức khỏe và ăn uống tốt hơn. Nó là bí quyết giúp nhiều cầu thủ Monaco thành công hơn ở mùa giải năm nay. Một trong số đó là Kylian Mbappe, Ostrowe hồ hởi nói.

Cầu thủ 18 tuổi đang là viên ngọc quý nhất bóng đá Châu Âu. Ghi 5 bàn vào lưới Manchester City và Borussia Dortmund ở Champions League, Kylian Mbappe. Man United đã lên kế hoạch 85 triệu euro để hỏi mua sao trẻ Monaco, Kylian Mbappe. Tuy nhiên bị AS Monaco từ chối. CLB nước Pháp ra giá 100 triệu bảng cho tài năng trẻ này, người đã ghi đến 18 bàn thắng sau 18 trận ở Ligue 1 mùa này.

Ở chiều ngược lại, Ricardo Carvalho - người bây giờ đang chơi cho Shanghai SIPG ở Chinese Super League, là một ví dụ khác về quả ngọt mà AS Monaco đã hái nhờ chế độ dinh dưỡng. "Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, và sẽ làm bất cứ điều gì để cải thiện khả năng của bản thân."

Kylian Mbappe đang là ngọc quý của Monaco

Nhưng không có thành công nào là dễ dàng. Kuentz, bác sỹ của đội thừa nhận ông và các đồng nghiệp từng rất khó để có thể chăm chút và lên kế hoạch chi tiết cho từng cầu thủ một. Nó là sự kết hợp của một đội ngũ hùng hậu các chuyên gia y tế, dinh dưỡng và khoa học thể thao làm việc cùng nhau. Công sức là không thể đong đếm.

Quả ngọt đã đến, một trong những chỉ dấu thành công nhất là danh sách chấn thương. "Tôi phải nói rằng các cầu thủ (của Monaco) không có ai bị chuột rút hay kết thúc trận đấu trong trạng thái kiệt sức. Mỗi cầu thủ đều được chăm sóc kỹ càng," Kuentz khẳng định.

"Nó sẽ là tương lai của bóng đá," ông nói. "Các ứng dụng mà chúng tôi làm ra sẽ cung cấp cho cầu thủ nhiều lựa chọn dễ dàng. Họ là những người trẻ, và cần được dạy dỗ." Dù gần như đã bị Juve loại khỏi Champions League, chức vô địch Ligue 1 trước mũi PSG vẫn là một thành tựu đáng tự hào.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:02 03/05/2017