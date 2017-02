Beckham làm từ thiện để được phong tước Hiệp sĩ

David Beckham nổi tiếng với những hành động làm từ thiện suốt nhiều năm qua. Anh từng tham gia vào sự kiện giúp đỡ các trẻ em bị nhiễm HIV tại Swaziland năm 2015. Ngoài ra, cựu tiền vệ của MU đến thăm nạn nhân ở Philippines trong trận bão Haiyan.

Cựu tiền vệ MU từng gặp cựu thủ tướng Anh David Cameron để kêu gọi giúp đỡ những trẻ em suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, danh tiếng của anh được tạo dựng trong nhiều năm đang đối diện nguy cơ bị hủy hoại.

David Beckham tham gia các tổ chức từ thiện của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc.

Những bức thư có nội dung làm hình ảnh được cho là của tiền vệ tài hoa một thời này đã bị rò rỉ trên mạng. Trong e-mail gửi đến người làm truyền thông Simon Oliveira, David Beckham viết: “Thật sự đó là điều nhục nhã. Nếu là người Mỹ, tôi đã được vinh danh cách đây 10 năm”.

Năm 2013, cựu tiền vệ MU được xem xét để phong tước hiệu Hiệp sĩ nhưng cuối cùng không được nhận danh hiệu này. Anh viết cho Simon Oliveira: “Ai là người quyết định tước hiệu Hiệp sĩ? Hội đồng xét phong tặng danh hiệu là một lũ khốn nạn”.

Trả lời thư của David Beckham, Simon Oliveira cho rằng: “Chúng ta cần làm việc nhiều hơn với UNICEF và tham gia những hoạt động từ thiện khác”. Đây là kế hoạch mà người làm truyền thông cho cựu tiền vệ MU muốn anh thực hiện để ghi điểm với hy vọng sớm được nhận tước Hiệp sĩ.

Trước đó, David Beckham từng được phong tước OBE (Officer of the Order of the British Empire) năm 2003. Đây là tước hiệu xếp thứ tư trong hệ thống tước hầu gồm 5 bậc của Hoàng gia Anh. Phải được phong lên cấp thứ ba là CBE (Commander of the Order of the British Empire), Beckham mới có vinh dự được gọi là Sir David Beckham.

