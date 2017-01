Bầu Hùng: Khi men say chưa trọn...

Ông bầu nhân dân

Kể ra bầu Hùng nằng nặc giữ quan điểm Than Quảng Ninh là “đội bóng nhân dân” chứ không phải cá nhân ông cũng có cái lý, cơ sở của nó. Bởi ông Hùng cầm trịch và sẵn sàng rút hầu bao không tiếc tay đi nữa, phần “cứng” của đội bóng vẫn do TKV nắm giữ. Một cách tri ân của tập đoàn Than khoáng sản dành cho đội bóng vùng mỏ, thể hiện ở bầu sữa đều như vắt chanh hàng năm.

Bầu Hùng thành công nhanh chóng với quân bài chiến lược là HLV Phan Thanh Hùng.

Ông chủ đội bóng đất mỏ không là bầu thuần tuý, giống như tư cách mà bầu Hiển, bầu Thắng, bầu Đức... lâu nay vẫn thể hiện. Bầu Hùng luôn thể hiện thái độ dân dã, cực kỳ gần gũi với CĐV. Chẳng ở đâu, CĐV và ông chủ đội bóng lại gần gũi, có khoảng cách chỉ cách nhau nửa bước chân như tại Cẩm Phả. Bầu Hùng thích thú sau mỗi trận đấu cùng BHL, cầu thủ và CĐV hoà nhịp Viking, bất luận đội bóng thắng hay bại. Bầu Hùng cũng cười tít mắt, thoả mãn khi thấy CĐV đất mỏ nhún nhẩy theo những thân hình, vũ điệu bốc lửa, giọng ca “khủng” mà ông dốc tiền túi đưa về sân Cẩm Phả cho không khí thêm màu sắc.

Bầu Hùng giữ được sự vị nể, tôn trọng như thế là nhờ gần gũi, dân dã. Tiền bạc bơm cho đội bóng, cầu thủ là chuyện ông bầu nào cũng làm. Nhưng có những thứ hiếm thấy, chỉ có ở ông chủ Than Quảng Ninh như cách bầu Hùng nhổ rau sạch vườn nhà đưa lên đội nấu cho đội bóng đánh chén. Hay cái nếp sau mỗi trận đấu, ông chủ và đội bóng cùng tụ lại ăn bữa cơm quây quần, giống như một gia đình.

Than Quảng Ninh tươi lên từ khi được bầu Hùng chăm bẵm.

Với cầu thủ là sự hào phóng, với CĐV đất mỏ là men say. Bầu Hùng có những cánh tay nối dài để biến sân Cẩm Phả thành dịp lễ hội mỗi khi có trận đấu. CĐV “xanh- sạch- đẹp”, cuồng nhiệt bậc nhất V-League. Bầu Hùng có được những điều ấy để làm bệ phóng, đôi khi xuất phát từ sự tôn trọng, cái nghĩa cái tình anh em chứ không đến từ tiền bạc.

Tỉnh giữa men say

Ba năm làm bóng đá, bầu Hùng nếm trải nhiều cảm giác vui- buồn. Có những lúc cay đắng vì cảm giác bị lừa phỉnh. Có thời điểm thăng hoa tột cùng khi Than Quảng Ninh liên tục ẵm Cup Quốc gia và Siêu Quốc gia. So với tất cả ông bầu số má trong làng bóng Việt, bầu Hùng thuộc diện nhanh gạt hái thành công nhất.

Tất nhiên, đằng sau những chiếc cúp hào nhoáng ấy có cả những vị đắng. Thứ ông Hùng “xoăn” muốn xây dựng cho Than Quảng Ninh khi mới “nhiếp chính” là đội bóng đậm chất địa phương đã bất thành. Vị thuyền trưởng người địa phương năm nào là dư vị đắng, còn bây giờ khi HLV Phan Thanh Hùng cập bến cùng những anh tài, tầm ảnh hưởng của những quân bài “made in 14” ít nhiều vơi đi. Đó có thể cũng là cái giá phải trả cho những thành công chóng vánh của Than Quảng Ninh.

Bầu Hùng chưa trọn cơn say, nhưng lèo lái đội bóng lên đỉnh cao không hề đơn giản.

Dẫu sao, chuyện khó nhất cho bầu Hùng để nuôi dưỡng Than Quảng Ninh trở thành thế lực vẫn là sự tỉnh táo giữa men say. Than Quảng Ninh có những yếu tố hoàn hảo để leo lên đỉnh cao. Nhưng đôi khi, con thuyền ấy cần sự tỉnh táo, lạnh lùng hơn của ông bầu quyền lực chứ không phải sự bay bổng mất kiểm soát.

Bầu Hùng tình cảm, sống trọng nghĩa khí. Nhưng bóng đá, nhất là bóng đá Việt Nam, đôi khi nghĩa khí là chưa đủ. Cần có những lắt léo hoặc giản đơn là sự lạnh lùng để không bị cuốn vào những cơn say bất tận, tỉnh- mê không phân định.

Bầu Hùng sau những thành công đến nhanh giờ vẫn như chưa trọn cơn say. Nhưng ngắm đường đi, lèo lái một đội bóng không thể quyết khi men rượu còn tràn...

Khắc Hoàng | 08:58 23/01/2017