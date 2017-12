Barcelona: Khi mây đen không còn ở phía xa

Quan trọng hơn hết là ngay sau bàn gỡ hòa, Samuel Umtiti - hậu vệ được giới chuyên môn đánh giá là xuất sắc nhất của họ nhăn nhó rời sân với chấn thương gân khoeo chân phải và dự kiến phải vắng mặt đến 2 tháng. Những ngày tháng tươi đẹp như đang dần lùi xa, và đâu đó phía chân trời, mây đen đang bắt đầu vần vũ kéo đến sân Nou Camp.

Chấn thương của Umtiti khiến hàng thủ của Barcelona trở nên vô cùng mong manh.

Trận hòa Celta Vigo ở vòng 14 vừa rồi đã là trận hòa thứ hai liên tiếp tại La Liga của Blaugrana. Tính trên mọi mặt trận, họ đã hòa tới 4/7 trận đã đấu chỉ trong vòng hơn một tháng. Cụ thể, kể từ ngày 31.10 đến nay, họ chỉ giành được 2 chiến thắng tại La Liga trước Sevilla và Leganés, và một chiến thắng trước “tí hon” Real Murcia ở Cúp Nhà vua. Còn lại họ chỉ giành được kết quả hòa trước Valencia, Celta Vigo tại giải quốc nội và bị Olympiakos, Juventus cầm chân tại Champions League. Trong thời gian chỉ hơn một tháng này, không ông lớn nào xứng danh “hòa đại nhân” hơn đội chủ sân Nou Camp!

Nếu hai trận hòa liên tiếp tại Champions League không ảnh hưởng mấy tới Barcelona khi họ đã có tấm vé đi tiếp và ngôi đầu bảng, thì hai kết quả hòa liên tiếp tại La Liga để lại hậu quả lớn hơn nhiều. Đánh rơi 4 điểm trong vòng 2 trận, khoảng cách giữa Barca với các đối thủ đeo bám phía sau đã bị thu hẹp đáng kể. Bây giờ họ chỉ hơn Valencia 5 điểm, hơn Atletico 6 điểm và “đại kình địch” Real Madrid 8 điểm. Nếu các đối thủ bám đuổi biết tận dụng cơ hội Barcelona bị chững lại một cách tốt hơn thì khoảng cách điểm số sẽ còn ít hơn nữa. May cho họ là Valencia và Real đã không tận dụng được cơ hội khi cũng lần lượt vấp ngã hay bị cầm chân.

Không chỉ gây lo lắng bới các trận hòa liên tiếp, Barcelona hiện tại đang gặp rắc rối to về nhân sự. Tính luôn trường hợp mới nhất của Umtiti, danh sách “bệnh binh” của họ ngày một dài thêm khi đã có Mascherano, Rafinha, André Gomes, Iniesta và Dembele. Riêng chấn thương gân khoeo của hậu vệ người Pháp ở trận vừa rồi chẳng khác nào “nhát búa tạ” đập vào hàng thủ của Barcelona.

Nhân lực ở hàng phòng ngự vốn đã mỏng đi khi Mascherano chấn thương phải mất ít nhất 2 tuần nữa mới trở lại, nay càng trở nên mong manh hơn khi Umtiti phải nghỉ thi đấu ít nhất tám tuần. Vai trò của trung vệ người Pháp ở mùa giải này là đặc biệt quan trọng đối với Barcelona, trong bối cảnh hầu hết các hậu vệ còn lại của họ đều sa sút phong độ hay dính chấn thương.

Thành tích phòng ngự đáng nể của đội bóng xứ Catalunya ở mùa giải này có công lớn của cầu thủ mang áo số 23 này. Trong các trận sắp tới, dù muốn hay không Valverde cũng sẽ phải sử dụng tới Thomas Vermaelen. Trung vệ người Bỉ từ lâu đã trở thành “người thừa” tại Nou Camp, và với những gì đã thể hiện, anh khó có thể làm ban huấn luyện của Barcelona và các Cules yên lòng khi phải “đóng thế” cho Samuel Umtiti, cầu thủ được đánh giá là hậu vệ xuất sắc nhất của Barcelona ở mùa giải này.

Chắc chắn HLV Valverde sẽ rất đau đầu khi không có được sự phục vụ của Umtiti ở chuỗi trận quan trọng trước thềm Giáng sinh, trong đó có trận gặp Villareal và đặc biệt là trận Siêu kinh điển trên sân Bernabeu của Real Madrid. Các trận hòa liên tiếp gần đây cũng chỉ ra rằng hệ thống phòng ngự của Barca đang có vấn đề.

Ở 2 trận gần nhất tại La Liga, đội quân của Valverde đã để đối phương chọc thủng lưới tới 3 lần, trong khi ở 12 vòng đấu trước đó họ chỉ phải nhận 4 bàn thua. Nếu không có sự xuất sắc của Ter Stegen ở những trận gần đây, số bàn thua của Barca chắc sẽ không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Mặc dù đa số các trận vừa qua, Barcelona xung trận với đội hình 4-4-2 với hai tiền vệ trung tâm chơi khá thấp để tạo sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự, nhưng những sai lầm cá nhân đã phá hỏng ý đồ của Valverde.

Gerard Pique thực sự gây thất vọng so với chính anh ở các mùa trước, khi ngày càng trở nên chậm chạp, theo người kém và đánh mất sự nhạy bén ở các tình huống đánh chặn. Ở bàn thua đầu tiên trước Celta Vigo, chính Pique là người mắc lỗi lớn nhất khi bẫy việt vị không hợp lý để Aspas thoát xuống. Và trong những ngày tháng sắp tới, khi Umtiti ngồi ngoài, Ter Stegen chắc hẳn sẽ còn phải rất vất vả khi không còn chốt chặn nào đủ an toàn án ngữ trước khung thành của anh.

Điều đáng nói là những nghi ngại về sự mong manh về nhân sự nơi hàng thủ của Barcelona đã được dự báo từ trước. Trong mùa Hè vừa qua, bản thân Valverde đã nhận ra một cuộc khủng hoảng tiềm tàng ở vị trí trung vệ và đề nghị ban lãnh đạo Barca chiêu mộ hậu vệ đa năng Inigo Martinez từ Real Sociedad. Thương vụ tưởng như chỉ còn chờ ngày công bố này cuối cùng lại đổ bể khiến cựu thuyền trưởng Bilbao phải đau đầu với con đường trước mắt.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, hẳn Barcelona sẽ có động thái trên thị trường chuyển nhượng, khi Mascherano gần như chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa. Cách đây không lâu, Mundo Deportivo, một tờ thân Barcelona đưa tin rằng đội bóng xứ Catalunya sẽ chiêu mộ Matthijs de Ligt của Ajax trong kì chuyển nhượng mùa Đông với mức giá 45 triệu euro, và lựa chọn còn lại là Yerry Mina (Palmeiras) sẽ đến trong mùa Hè 2018.

Không biết thực hư đến đâu, nhưng thay vì trông đợi viện binh, trước mắt có lẽ Valverde sẽ phải nghĩ đến các tài năng trẻ đến từ lò đào tạo La Masia như David Costa, Jose Martinez hay Jorge Cuenca, song những sao mai này khó có thể được giao trọng trách lớn trong chuỗi tourmalet phía trước.

Tình huống quay chậm cho thấy Suarez chưa hề việt vị trong trận đấu với Celta Vigo.

Cũng phải lưu ý rằng hình như đang có một “âm mưu” chống lại Barcelona đến từ chính các… trọng tài. Không biết vô tình hay chủ ý, các vị vua áo đen gần đây đều đưa ra các phán quyết bất lợi cho đội chủ sân Nou Camp. Ở trận đấu tại Mestalla hôm 27/11, rõ ràng cú sút của Messi từ ngoài vòng cấm ở phút 30 đã đi qua vạch vôi rất rõ ràng sau sai lầm bắt không dính bóng của thủ môn Neto nhưng trọng tài chính Ignacio Villanueva vẫn không công nhận bàn thắng.

Nếu không, Valencia đã bị dẫn trước và chưa chắc đã kiếm nổi 1 điểm từ tay đội khách. Đến ngày 30/12, trọng tài chính Mario Melero và các trợ lý lại từ chối pha thoát xuống ghi bàn của Luis Suarez vào lưới Celta Vigo dù băng quay chậm chỉ ra rằng tiền đạo người Uruguay không hề việt vị. Những sai lầm liên tiếp của những người cầm cân nảy mực trận đấu đã gây ức chế về mặt tâm lý không hề nhỏ cho các cầu thủ Barcelona.

Messi cũng bị trọng tài từ chối một bàn thắng mười mươi trong trận gặp Valencia.

Chưa hết, truyền thông Catalunya còn đang nghi ngờ rằng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đứng sau những “scandal trọng tài” này. Có quá nhiều nguyên nhân để những tờ báo thân Barca như Mundo Deportivo hay Sports đưa ra nhận định trên. Đó có thể là âm mưu “trả thù” Barca sau sự kiện Catalunya đơn phương tuyên bố ly khai.

Nên biết rằng bóng đá Tây Ban Nha bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt chính trị, đặc biệt là Barcelona khi xứ Catalunya đang đòi độc lập và tách khỏi Tây Ban Nha. Đây không phải chuyện hiếm ở đất nước của những võ sĩ đấu bò khi trong quá khứ đã không ít lần những trận đấu bị thao túng bởi những âm mưu ngoài bóng đá. Các báo này còn nói thẳng rằng Liên đoàn đang muốn kìm hãm Barca để tạo cơ hội cho Valencia và đặc biệt là Real Madrid.

La Liga vốn dĩ đã kém cạnh tranh khi chỉ thường xuyên có 2 đại gia so kè nhau trong cuộc đua vô địch, gần đây mới có thêm sự góp mặt của Atletico Madrid. Mùa này, Real lẫn Atletico đều hụt hơi nên Barca cứ băng băng một mình một ngựa trên đường đua vô địch mà không có đối trọng vừa tầm. Và quan trọng nhất là việc kéo Barca chững lại còn giúp cho trận Siêu kinh điển ngay trước Giáng sinh còn thêm phần “tăng nhiệt”.

La Liga không giống như Premier League khi không có nhiều những trận đại chiến để “tận dụng”, bởi vậy 2 cuộc đối đầu giữa Barca và Real có luôn mang tính chất đặc biệt. Thành bại ở El Clasico nhiều khi quyết định cả vận mệnh nhà vô địch cả mùa giải. Nếu khoảng cách điểm số giữa hai kỳ phùng địch thủ này quá lớn, trận quyết đấu sẽ không còn quá nhiều ý nghĩa. Đó là điều mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, các nhà cái hay các hãng tài trợ đều không hề mong muốn khi ước tính có đến 400 triệu người trên toàn cầu ngồi trước màn hình TV theo dõi “Siêu kinh điển”.

Theo Nielsen Sports, trận Siêu kinh điển lượt đi tại La Liga mùa giải năm ngoái đã mang về khoản lợi nhuận về giá trị truyền thông lên tới 42,5 triệu USD cho các nhà tài trợ thông qua việc quảng cáo và bán áo đấu, in logo, tạo hiệu ứng đồ họa trên màn hình sân đấu… Nielsen cũng thống kê được rằng việc phát sóng mỗi trận Siêu kinh điển cũng đã giúp nhà tổ chức thu lợi 26,8 triệu USD mỗi trận. Một khi đã dính dáng tới “kim tiền” lớn đến thế, những nghi ngờ của các tờ báo thân Barca cũng không hẳn là vô lý.

Không những không gặp may từ công tác trọng tài, vận đen còn “ám quẻ” Barcelona ngay ở các tình huống dứt điểm cuối cùng. Trong trận hòa Celta Vigo, hết Messi đến Pique thay phiên nhau bị cột dọc từ chối bàn thắng một cách khó tin. Chỉ riêng ngôi sao số một Lionel Messi đã hơn 10 lần dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang ở mùa giải 2017-2018, “thành tích” thuộc hàng… nhọ nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Một khi đã “đen” lại còn thêm bực mình vì trọng tài, hẳn các siêu sao của Blaugrana sẽ cần được chăm sóc kỹ về mặt tinh thần để có được trạng thái tốt nhất trong những trận đấu cam go sắp tới.

HLV Valverde sẽ rất đau đầu với hàng thủ của Barcelona trong những trận sắp tới.

Tạm biệt những ngày tháng tươi đẹp, Nou Camp sẽ phải làm quen với những đám mây u ám đầy âu lo. Nếu phải nhận kết quả bất lợi trong ba trận tới do vấn đề của hàng phòng ngự, Barca sẽ khó giữ được khoảng cách hơn năm điểm so với đội xếp thứ hai Valencia và tám điểm so với Real Madrid. Hy vọng bứt phá trên con đường giành chức vô địch cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Hai trận hòa liên tiếp vừa rồi tuy chưa phải là thảm họa, nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh đanh thép cho đội chủ sân Nou Camp. Trong hoàn cảnh âu lo bộn bề, người ta sẽ lại trông đợi vào phép màu của Messi trên sân cỏ và đặc biệt là tài năng của Valverde trên băng ghế chỉ đạo. HLV người xứ Extremadura có biệt danh “Txingurri- chú kiến” đã tạo ra một diện mạo mới mẻ cho Barcelona trên hàng công. Và người ta sẽ chờ ông “phù phép” cho hàng phòng ngự đang thủng lỗ chỗ của mình như thế nào? Tất cả niềm tin của các Cules đều đặt cả vào ông, người đã vực dậy một Barcelona rệu rã từ mùa hè và mang nắng ấm tươi đẹp về Cam Noup!

(Bạn đọc: Công Tuấn)

