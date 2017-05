Báo New Zealand chê U20 Việt Nam là đối thủ yếu

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trước trận gặp U20 New Zealand: 14h ngày 21/5 theo giờ địa phương, diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 New Zealand. HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trả lời truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh.

Trận U20 Việt Nam - U20 New Zealand diễn ra lúc 18h (giờ VN) ngày 22/5. Đây là lần thứ 5, đội bóng châu Đại Dương góp mặt ở sân chơi này, trong khi đối thủ có lần đầu góp mặt. Cách đây 2 năm, New Zealand là chủ nhà của FIFA U20 World Cup. Họ đứng thứ 3 ở bảng A với 4 điểm, sau Ukraine và Mỹ. Nhưng chừng đó cũng đủ để thầy trò HLV Darren Bazeley góp mặt ở vòng 1/8.

Trước trận ra quân trên đất Hàn Quốc, tờ Stuff không đánh giá cao thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ nhận định: “Đội bóng của Bazeley sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận gặp U20 Việt Nam, một trong những đối thủ yếu nhất mà các đội bóng nam của New Zealand từng chạm trán. Chiến thắng ở trận này sẽ mở ra cơ hội đi tiếp, giống như việc đã đoạt 4 điểm như hai năm trước.”

Theo Stuff, bất cứ kết quả nào ngoài chiến thắng sẽ khiến cho triển vọng đi tiếp của U20 New Zealand gặp khó khăn, bởi U20 Honduras sẽ chờ họ ở lượt đấu thứ 2. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng đội bóng vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) vẫn được đánh giá cao hơn. Còn ở lượt đấu cuối, đội bóng châu Đại Dương sẽ gặp U20 Pháp - ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Myer Bevan - chân sút chủ lực của U20 New Zealand.

Ngược với truyền thông quê nhà, HLV Darren Bazeley không hề xem thường U20 Việt Nam. Ông nói: “U20 Việt Nam là đội bóng tốt. Trận đấu tới đây với New Zealand sẽ không hề dễ dàng. Chúng tôi đã động viên cầu thủ và hy vọng rằng họ sẽ có màn thể hiện tốt trước U20 Việt Nam.” Mặc dù vậy, mục tiêu ông đặt ra cho học trò là phải giành chiến thắng.

U20 New Zealand có rất nhiều động lực để chơi tốt tại U20 thế giới, bắt đầu từ trận gặp U20 Việt Nam. HLV ĐTQG Anthony Hudson sẽ đánh giá phong độ của 5 tuyển thủ đang có mặt tại Hàn Quốc đồng thời nhắm một số người khác để chuẩn bị cho Cúp Liên đoàn các châu lục, diễn ra tại Nga vào tháng tới.

Hiện tại, U20 New Zealand có rất nhiều lựa chọn tốt trên hàng tấn công ở trận gặp U20 Việt Nam nhưng chưa biết Darren Bazeley sẽ chọn ai. Myer Bevan và Logan Rogerson nhiều khả năng sẽ được tin tưởng bởi phong độ tốt thời gian gần đây. Hàng thủ của U20 Việt Nam sẽ phải rất cảnh giác với Bevan - cầu thủ hay nhất đồng thời là vua phá lưới vòng loại U20 châu Đại Dương.

Alioum Alioum sẽ là trọng tài chính điều khiển trận U20 Việt Nam vs U20 New Zealand. Ông khá uy tín ở châu Phi. Vị trọng tài người Cameroon từng điều hành các giải Africa Nations Cup vào các năm 2017, 2015, 2013, 2012, CAF Confederation Cup - một giải bóng đá chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ bóng đá hạng 2 ở Châu Phi từ năm 2011 đến năm 2017, CAF Champion League - giải bóng đá quốc tế hàng năm cho các câu lạc bộ hạng nhất tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Châu Phi...

Nguyễn Đăng | 16:53 21/05/2017