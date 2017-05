Bảng E World Cup U20: "Ông kẹ" Pháp, ẩn số Việt Nam

Tổng quan

Dù không mang đến Hàn Quốc những ngôi sao đang "làm mưa làm gió" tại châu Âu như Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele, U20 Pháp vẫn là cái tên hết sức đáng gờm, sở hữu nhiều nhân tố gây đột biến tốt và là ứng viên nặng kí cho chức vô địch. Xét tổng thể, U20 Pháp là đội nắm chắc suất đầu bảng nhất.

U20 Pháp không có sự phục vụ của Mbappe.

Trong khi đó, vị trí thứ 2 sẽ là cuộc đối đầu giữa U20 Honduras và U20 New Zealand. Trong khi U20 Honduras giành ngôi Á quân tại U20 CONCACAF vừa qua thì New Zealand cũng kịp lên ngôi tại U20 châu Đại Dương. Về bề dày thành tích, U20 Honduras tuy nhiều lần tham dự hơn so với U20 New Zealand (7 so với 5), tuy nhiên chính U20 New Zealand mới là đội tiến sâu hơn (lọt vào vòng 1/8 năm 2015).

U20 Việt Nam lần đầu tiên tham dự giải với tư cách là 1 trong 4 đội mạnh nhất châu Á. Mục tiêu giữ sạch lưới trước Pháp là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nếu thi đấu quyết tâm trước hai đối thủ còn lại, khả năng kiếm điểm của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là có.

Cầu thủ nổi bật

Hàng thủ U20 Việt Nam phải hết sức dè chừng cái tên Jean-Kévin Augustin.

Bộ đôi đang thi đấu trong màu áo U20 Pháp, Christopher Nkunku và Jean-Kévin Augustin chính là những cái tên nổi trội nhất. Cả hai tổng cộng đã có hơn 30 lần ra sân cho đội bóng thủ đô Paris trong mùa giải này. Nếu Augustin thi đấu ở vai trò tiền đạo cắm, ghi được 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo cho PSG sau 190 phút thi đấu tại Ligue 1 thì Nkunku lại thi đấu ở tuyến giữa với vai trò điều phối bóng. Thậm chí, Nkunku còn được ra sân tại Champions League khi vào thay Lucas Moura trong trận gặp Shakhtar Donetsk vào tháng 12/2015 và cả trận lượt đi gặp Barcelona mùa này.

Chiêm ngưỡng tài năng của Nkunku:

Về phía tuyển Việt Nam, cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn là tiền vệ đang chơi bóng cho Hà Nội FC, Nguyễn Quang Hải. Chưa đầy 20 tuổi song tiền vệ trẻ này đã là trụ cột ở CLB chủ quản. Thành tích cá nhân của Quang Hải cũng hết sức nổi trội với các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất các giải U17, U19, U21, chức vô địch U19, U21 Quốc gia.

Ngựa ô

Việt Nam lần đầu tiên tham dự giải và cũng là "ẩn số" khó đoán trong mắt các chuyên gia bóng đá quốc tế. Đánh giá về đối thủ U20 Việt Nam, HLV Darren Bazeley của U20 New Zealand cho biết: "Chúng tôi biết họ là đội lần đầu tiên dự World Cup bóng đá trẻ và sẽ trở thành trở ngại đầu tiên với New Zealand. Đây là trận đấu rất quan trọng, chúng tôi cần phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, Việt Nam không phải đội dễ chơi, đặc biệt khi họ vượt qua vòng loại châu Á đầy khó khăn."

Nguyễn Quang Hải là cái tên đáng chú ý nhất bên phía U20 Việt Nam.

Lối chơi của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là phòng ngự phản công. Trong trận đấu với U20 Argentina cách đây không lâu, U20 Việt Nam đã cho thấy một hệ thống tổ chức phòng ngự khoa học và bài bản. Lối chơi này phần nào đó khiến U20 Argentina gặp khó khăn trong hiệp 1.

Sức mạnh của U20 sẽ trải dài trên mọi tuyến, trọng trách sẽ đặt nặng lên vai những Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại, Quang Hải và tiền đạo đang vào phom tại SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh.

Lịch thi đấu tại bảng E:

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:40 19/05/2017