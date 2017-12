Bán kết giải VĐQG nữ 2017: 4 đội bóng 1 danh hiệu - Bóng Đá

(BongDa.com.vn) - Ngày 30/11 tới giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ diễn ra 2 trận bán kết tại Hà Nam. Than khoáng sản Việt Nam được đánh giá thấp hơn so với ĐKVĐ TP.HCM I trong khi Hà Nội I bị đánh giá bất lợi hơn so với chủ nhà Phong Phú Hà Nam.

Chia sẻ