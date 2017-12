AS Roma: Nỗi lo còn đó

Rạng sáng nay, lượt trận cuối cùng của bảng C UEFA Champions League đã kết thúc. Atletico Madrid đến làm khách tại Stamford Bridge với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hi vọng đi tiếp đầy mong manh, trong khi Chelsea đã chắc chắn đi tiếp và hướng đến mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Ở cặp đấu còn lại, trên sân nhà, AS Roma tiếp đón đội bét bảng Qarabag. Ba điểm sẽ giúp cho thầy trò ông Eusebio Di Francesco có cơ hội giành lại ngôi đầu từ đại diện Premier League.

AS Roma đã kết thúc vòng bảng UEFA Champions League với ngôi đầu bảng C.

Tại Olympico, đã không có bất ngờ nào xảy ra. Cú đánh đầu trong góc hẹp của Diego Perotti đã đem về bàn thắng duy nhất, giúp đội chủ nhà vượt qua đối thủ đến từ Azerbaijan. Trong khi đó, Chelsea chỉ có được một điểm trước Atletico Madrid. Chelsea và AS Roma bằng điểm, nhưng với kết quả đối đầu trực tiếp tốt hơn, Giallorossi đã kết thúc vòng bảng với vị trí số một.

Các Romanista lòng vui như mở hội. Để làm được điều này, AS Roma đã phải trải qua một hành trình đầy khó khăn. Giallorossi cùng với Chelsea và Atletico Madrid tạo nên bảng tử thần. Tuy vậy, Giallorossi được coi là yếu thế hơn bởi sự sa sút khó hiểu của họ tại giải đấu này trong quá khứ. Cuối cùng, qua từng trận đấu, thầy trò ông Di Francesco đã thể hiện bản lĩnh của mình.

Khởi đầu, Dzeko cùng các đồng đội kiên cường cầm hòa Atletico Madrid ngay tại Olympico. Tiếp đến, đại diện của Italia cầm hòa Chelsea trên sân Stamford Bridge trong một trận đấu cởi mở với sáu bàn thắng. Sau đó hai tuần, ở trận lượt về, AS Roma xuất sắc nã vào lưới Thibaut Courtois ba lần. Mặc dù để thua Atletico trong trận cầu quyết định, nhưng chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng trước Qarabag, cộng với việc Chelsea không thể giành được ba điểm, Giallorossi rất xứng đáng kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Thế nhưng, sau niềm vui ấy, rất nhiều người đã lo lắng cho AS Roma. Những gì đã diễn ra tại UEFA Champions League năm nay quả thực rất khó lường. Nhiều đội bóng mạnh có thể kể đến như Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea đều chỉ giành được vị trí thứ hai trong bảng đấu của mình. Theo quy định của giải đấu, tại vòng knockout đầu tiên, hai đội bóng trong cùng một quốc gia sẽ không thể gặp nhau. Bên cạnh đó, hai đội bóng từng chạm trán tại vòng bảng cũng không đối đầu với nhau tại vòng mười sáu đội. Vì vậy, AS Roma nhiều khả năng sẽ phải đọ sức với Real Madrid, Bayern Munich, hoặc Porto.

Real Madrid mùa giải này đang sa sút, nhưng họ vẫn đang là những nhà đương kim vô địch. Cách đây hai mùa bóng, tại vòng mười sáu đội, đại diện đến từ Tây Ban Nha đã vượt qua chính AS Roma, trước khi tiếp tục hành trình tiến đến chiếc cúp bạc. Trong khi đó, Bayern Munich không thể giành được ngôi số một, khi để thua về kết quả đối đầu trực tiếp với Paris Saint Germain.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện dưới thời Carlo Ancelotti bị sa thải. Sau khi Jupp Heynckes lên thay, hùm xám xứ Bavaria đã lột xác, thi đấu cực kì thăng hoa và sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch. Một đội bóng khác mà AS Roma cũng có thể phải gặp là FC Porto. Tuy đẳng cấp hiện tại có thể ngang bằng với Giallorossi, nhưng tiếng gọi trong quá khứ vẫn là điều khiến các Romanista lo lắng. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng play-off UEFA Champions League. Khi ấy, Porto đã đánh bại AS Roma ngay tại Olympico để giành quyền tham dự vòng đấu bảng.

Nhưng đội bóng với áo truyền thống màu bã trầu có thể đối diện nhiều khó khăn ở vòng knock-out.

Một điều đáng lưu ý, thời điểm diễn ra vòng knockout là cuối tháng hai và đầu tháng ba. Thời điểm này, AS Roma sẽ có những cuộc đối đầu với AC Milan, Napoli và Torino. Khi mà mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng, các đội bóng sẽ phải có kế hoạch xoay tua và toan tính để đạt được mục đích của mình. Giallorossi sẽ phải lựa chọn giữa Serie A và UEFA Champions League nếu không có chiều sâu đội hình. Nếu phải gặp Bayern Munich, Real Madrid hay Porto, sẽ rất khó để thầy trò ông Di Francesco đi tiếp, vì cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan đều không đứng về phía họ.

Đã lâu lắm rồi, AS Roma vẫn chưa góp mặt ở vòng tứ kết. Thay vì vui mừng, lúc này đây, nhiều Romanista đã bắt đầu cầu nguyện. Họ hi vọng rằng đội bóng của mình sẽ chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn. Basel là một cái tên tuyệt vời. Shakhtar Donesk cũng không quá tệ. Và biết đâu đó, Leipzig sẽ xóa ngôi của Porto. Khi lễ bốc thăm chưa diễn ra, tất cả vẫn có quyền hi vọng…

