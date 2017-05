Arsenal dự Europa League: Lỗi tại ai? - Bóng Đá

"Đêm thứ Năm ở Kazakhstan..." - các cổ động viên, cầu thủ Arsenal sẽ được trải nghiệm điều này mùa tới. Lần đầu tiên sau 20 năm, Arsenal không thể dự UEFA Champions League.

Khái niệm top 4 bền vững đã chấm dứt. Thứ ổn định (và có thể đáng tự hào nhất) ở Arsenal kể từ khi họ chuyển đến sân Emirates đã chấm dứt. Arsene Wenger tin rằng thứ "tâm lý bất ổn" và "cực kỳ kinh khủng" là nguyên nhân khiến Arsenal không thể chơi ở Champions League mùa tới.

"Tôi rất tôn trọng Kroenke, ông ấy không có lỗi khi chúng tôi không thể dự Champions League. Nó là lỗi của những người khác," Wenger nói. 'Giáo sư' mô tả lỗi nằm ở "bộ phận kỹ thuật", chịu trách nhiệm chính về các vấn đề bóng đá của câu lạc bộ. Đó là ai? Đó có thể là người phụ trách chuyển nhượng chính (một cách nói khác của chức danh giám đốc thể thao tại Arsenal) Dick Law, CEO Ivan Gazidis, các cầu thủ Arsenal, hay chính... Arsene Wenger.

"Tương lai của tôi góp phần không nhỏ vào bầu không khí 'kinh khủng' đó," Wenger nói, đại ý rằng sự do dự của ông trong việc công bố tương lai đã khiến bầu không khí ở Arsenal trở nên xấu chưa từng có trong 20 năm qua. Đây có thể coi như mùa giải tệ hại nhất kể từ khi HLV người Pháp nắm quyền tại Arsenal.

"Bạn biết đấy, rất khó để cầu thủ có thể đương đầu với điều đó" - Wenger nói tiếp. Kể từ tháng Giêng, khi Arsenal thất bại trên sân nhà trước Watford vào ngày 31/01, làn sóng tẩy chay Wenger và ban lãnh đạo CLB đã bùng nổ dữ dội, và kéo dài đến tận ngày cuối cùng của giải đấu.

Arsenal có thể chơi bóng tại Chernobyl, Ukraine mùa tới tại Europa League

"Stan Kroenke - hãy cút khỏi câu lạc bộ của chúng tôi" - chỉ là một trong rất nhiều băng rôn, biểu ngữ được cổ động viên Arsenal trưng trong trận đấu với Everton đêm qua. Khi thời gian của trận đấu sắp kết thúc, đồng nghĩa với thông tin Arsenal không thể dự Champions League, một bộ phận cổ động viên Arsenal đồng thanh hát lại câu hát đòi Kroenke cút khỏi CLB.

Wenger đã bảo vệ Stan Kroenke, như một cách để nhắc nhở các cổ động viên Arsenal rằng, ban lãnh đạo Arsenal đã cho Wenger chi tới 96.05 triệu bảng (chi ròng 87.25 triệu bảng - số liệu thống kê theo transfermarkt) ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016. Lỗi không phải của vị tỷ phút 69 tuổi người Mỹ, người đã không đưa ra các quyết định mua Granit Xhaka với giá 38 triệu bảng, Shkodran Mustafi với giá 35 triệu bảng hay Lucas Perez với giá 17 triệu bảng.

Kroenke cũng không phải là người từ chối mua một tiền đạo xuất chúng, để tin dùng Giroud hay Walcott suốt 3-4 năm qua, trong bối cảnh Arsenal là đội sở hữu hàng tiền vệ có số lần tạo cơ hội nhiều nhất giải đấu năm ngoái. Ai đứng sau việc Mesut Oezil hay Alexis Sanchez chỉ còn 1 năm cuối trong hợp đồng? Có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm ở Arsenal, và Kroenke thì có-vẻ-không-keo-kiệt đến mức đó.

"Các cầu thủ Arsenal đã để Wenger rơi tự do," Patrick Vieira và nhiều chuyên gia đã nói như vậy. Đó cũng có thể là một lý do. Nhưng Wenger luôn khẳng định mình nắm toàn quyền ở Arsenal. "Tôi chẳng biết giám đốc thể thao (bóng đá) có ý nghĩa gì," Wenger nói với vẻ đầy mỉa mai, được tờ The Guardian đăng. "Đó có phải là một người nào đó đứng trên đường và chỉ dẫn mọi người phải đi theo bên phải hay bên trái? Tôi không hiểu và cũng không biết nó có ý nghĩa gì."

Wenger được cho là đã tuyên chiến với Ivan Gazidis, khi CEO của Arsenal muốn tạo ra một sự thay đổi." Xin lỗi, nhưng không. Tôi không chuẩn bị để nói về điều đó. Tôi là người quản lý (manager) của Arsenal, và cho tới lúc tôi còn là quản lý của CLB, tôi sẽ quyết định mọi thứ. Nó là như vậy."

Không phải ngẫu nhiên mà Wenger thừa nhận tương lai của mình 'bất ổn' sau trận đấu. Dù báo chí Anh tin, BLĐ Arsenal đã đề nghị một hợp đồng 2 năm. Wenger hiểu trách nhiệm của mình lớn đến thế nào, sau mùa giải này.

Phản ứng của cổ động viên Arsenal sau trận gặp Everton:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 09:58 22/05/2017