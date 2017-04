Ariana Grande - Nàng ca sĩ xinh đẹp mê đắm Real Madrid

Ariana Grande sinh năm 1993 và hiện đang là diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Dù không nổi trội về chiều cao nhưng Ariana sở hữu gương mặt xinh đẹp và đặc biệt là giọng hát "khủng".

Chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của Ariana Grande:

Những ca khúc hay nhất của Ariana từng làm giới trẻ phát cuồng phải kể đến My Everything, Problem, Bang Bang và Love me harder. Mới đây, Ariana chia sẻ trên mạng xã hội với mong muốn thầy trò Zinedine Zidane sẽ đánh bại Barcelona trong trận Siêu kinh điển.

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 10:10 23/04/2017