6 thống kê 'vạch trần' trận đấu giữa Man Utd vs Chelsea: De Gea chỉ làm khán giả

Còn 6 vòng đấu nữa, và khoảng cách 4 điểm là không hề an toàn. Ấy vậy mà The Blues đã dễ dàng vứt đi 3 điểm ở Old Trafford. Tờ Squawka mới đây đã chỉ ra 6 thống kê cho thấy Chelsea đã gần như không chơi bóng ở trận đấu với Man Utd vừa rồi.

1. Eden Hazard không có nổi một pha qua người thành công

Rất nhiều người nói về việc Jose Mourinho sẽ đối đầu với cái tên nguy hiểm nhất Chelsea - Eden Haazard - bằng cách nào. Câu trả lời rất đơn giản và có phần dễ dàng, đó là Ander Herrera. Ra sân với nhiệm vụ khóa chặt Hazard, cầu thủ người Tây Ban Nha đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

Herrera và Hazard đã 'dính như keo' trong suốt khoảng thời gian mà tiền vệ người Bỉ có bóng. Ngoài việc đóng vai chính trong 2 bàn thắng với 1 đường chuyền cực đẹp cho Marcus Rashford và một cú sút thành bàn, số 21 của Man Utd còn vô hiệu hóa hoàn toàn ngòi nổ bên phía đối phương. Kết quả là Hazard đã không thể có bất kỳ pha qua người nào, trong suốt cả trận.

2. Chelsea không có nổi 1 cú sút trúng đích

Với rất nhiều người, thì đây chính là thống kê đáng lo nhất cho Antonio Conte. Đội bóng của ông đã bất lực trong việc lên bóng, kết quả là họ không có nổi một cú sút nào ra hồn khi tất cả đều đi chệch mục tiêu. Điều này có nghĩa là David de Gea đã chỉ làm khán giả trong suốt 90 phút vừa qua. Đây thực sự không phải màn trình diễn của một nhà vô địch.

3. Bản đồ nhiệt của Jesse Lingard

Mourinho đã quyết định 'trị' đội bóng cũ bằng cách sử dụng tốc độ. Lingard và Rashford vào sân ngay từ đầu đã khiến tuyến sau của Chelsea gồm có David Luiz, Kurt Zouma và Gary Cahill gần như không thể rảnh chân bởi những mối hiểm họa cứ ở kề bên.

Với Lingard, bản đồ nhiệt cho thấy anh đã xuất hiện khắp nơi trong trận đấu vừa rồi. Màn trình diễn này chính là sự đảm bảo cho một bản hợp đồng gia hạn với cầu thủ trẻ.

4. Diego Costa không còn muốn chơi bóng

Tiền đạo số 9 của Chelsea đã thực hiện 3 đường chuyền thành công trong cả trận, và có duy nhất 1 cú sút. Gần như không còn gì để nói với cầu thủ này, vì có lẽ tâm trí anh đã thuộc về người Trung Quốc.

5. Con số quá ấn tượng của Rashford

Tiền đạo mới 19 tuổi đã chứng minh giá trị của anh lớn hơn bất kỳ ai trong trận đấu đỉnh cao này. Người ta đã bất ngờ khi thấy anh ra sân thay Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận đã mang về những con số thống kê không thể tuyệt vời hơn. Anh chiến thắng 100% những pha tắc bóng, chuyền chính xác 87%, 6 pha căng ngang, 4 cú sút, 3 lần qua người, và 1 bàn thắng. Đây cũng là bàn thứ năm của anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào dưới 20 tuổi.

6. Chelsea vô hại trong vòng cấm của Man Utd

Bản đồ đường chuyền cho thấy, trong cả 90 phút, các cầu thủ Chelsea không thực hiện được bất kỳ đường chuyền nào, trong vòng 16m50 của Man Utd. Các cầu thủ như Hazard, Pedro hay Costa đều luôn ở quá xa khung thành của đối thủ.

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 18:30 17/04/2017