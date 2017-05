5 vị trí Man Utd cần bổ sung gấp trong Hè này - Bóng Đá

1. Trung vệ

Man Utd có khá nhiều cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ tuy nhiên, chất lượng của họ không đồng đều. Quỷ đỏ vẫn cần một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới đứng trước khung gỗ của David De Gea. Ở mùa giải này, kể từ khi Eric Bailly trở về từ CAN, Man Utd hụt hơi thấy rõ. Trận thua Arsenal gần đây cũng do một phần không có sự xuất hiện của Bailly. Nên nhớ, trước đây Người đặc biệt cần Lucio, Sergio Ramos, John Terry để nâng tầm lối đá Catenaccio.

2. Hậu vệ trái

Ở mùa này, Jose Mourinho luôn than phiền về phong độ cũng như thái độ thi đấu của Luke Shaw. Matteo Darmian và Ashley Young cũng từng được đẩy sang chơi ở hàng lang trái. Tuy nhiên, họ chỉ đá được ở mức tròn vai. Nếu muốn tiến xa hơn, Man Utd cần đầu tư một cầu thủ có thể leo biên tốt. Alex Sandro của Juventus đang chơi khá lên chân, liệu Quỷ đỏ có dám bạo chi?

3. Tiền vệ trung tâm

Pogba chưa xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng.

Paul Pogba đã ngốn của đội chủ sân Old Trafford gần 100 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp chưa đá được đúng với kì vọng của người hâm mộ. Anh muốn chơi tự do hơn và vì thế cần một đồng đội biết điều tiết ở sau lưng. Michael Carrick đã 35 tuổi trong khi Marouane Fellaini hợp hơn với vị trí đánh chặn. Do đó, muốn "giải phóng" Pogba, Man Utd phải đem về một bản hợp đồng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Toni Kroos đang nằm trong tầm ngắm của Quỷ đỏ. Chỉ cần Real Madrid gật đầu, bom tấn sẽ được kích nổ.

4. Tiền vệ cánh

Có rất nhiều cầu thủ được HLV người Bồ "biên chế" vào vị trí chạy cánh của Man Utd ở mùa này. Juan Mata, Jese Lingard, Anthony Martial, thậm chí, Henrikh Mkhitaryan được thử sức. Song, kết quả thu được không khả quan mấy. Martial từ khi bị đẩy ra cánh đã "cùn" đi thấy rõ. Những người còn lại, ngoại trừ Lingard không đủ tốc độ để chơi ở cánh. Lingard có tốc độ thì lại lật bóng không tốt. Họ cần một cầu thủ thuần anh hơn ở trong đội hình để phục vụ ý đồ của Mourinho. Vấn đề là Người đặc biệt sẽ tậu về ngôi sao nào ở Hè này?

5. Tiền đạo

Một bản hợp đồng kỉ lục cho Griezmann?

Man Utd đã hòa quá nhiều ở giải Ngoại hạng mùa này. Một phần nguyên nhân là do các chân sút trên hàng công không thể kết liễu đối thủ ở những thời khắc quan trọng. Zlatan Ibrahimovic lại vừa dính chấn thương nặng và rất có thể sẽ kết thúc hợp đồng với Quỷ đỏ. Như vậy, họ cần bổ sung lực lượng gấp. Kylian Mbappe và Antoine Griezmann đang được BLĐ Man Utd theo dõi sát sao. Thậm chí, có tin đồn, đội chủ sân Old Trafford đã chồng đủ gần 100 triệu bảng để có chữ kí Griezmann. Thực hư mọi thế nào, hồi sau sẽ rõ!

Màn trình diễn của Griezmann ở mùa giải này:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 15:30 09/05/2017