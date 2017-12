5 điểm nhấn Liverpool 1-1 Everton: Một thoáng sai lầm, đánh đổi cả trận - Bóng Đá

1. Klopp đã quá chủ quan khi trận đấu còn chưa bắt đầu:

Trước trận đấu này, HLV Jurgen Klopp đã bất ngờ để bộ đôi cầu thủ quan trọng của Liverpool là Firmino và Coutinho ngồi ngoài. Đồng thời tin dùng những bộ ba tân binh gồm: tiền đạo trẻ Dominic Solanke và tiền vệ công Oxlade-Chamberlain và tiền đạo Mohamed Salah để đá chính trên hàng công trong trận derby vùng Merseyside thứ 229. Trong khi đó ở hàng phòng ngự, cầu thủ thường xuyên mắc sai lầm là Dejan Lovren tiếp tục được tin dùng.

Klopp thất thần khi Liverpool mất điểm đáng tiếc trên sân nhà.

Cách sắp xếp đội hình như vậy rõ ràng cho thấy Klopp tỏ ra coi thường Everton - đối thủ vốn có phong độ không tốt kể từ đầu mùa và chỉ xếp vị trí thứ 10 trên BXH. Chính tâm lý chủ quan đã gây ra hậu quả là những ngôi sao được Klopp tin tưởng đã không thể tỏa sáng mà kết thúc trận đấu từ sớm trước khi Dejan Lovren mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Trước trận đấu, Klopp đã dõng dạ tuyên bố: "Chiến thắng không chỉ là 3 điểm mà còn là sự tôn trọng". Thể nhưng cách chỉ đạo trận đấu của ông đã hoàn toàn đi ngược lại với lời nói.

2. Liverpool mất điểm, lỗi không chỉ tại mình Lovren:

Lovren là người có sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của Liverpool nhưng anh không phải là người duy nhất phải nhận trách nhiệm trong việc này.

Hàng công Liverpool không sớm khuất phục được đội khách.

Có thể thấy, mặc dù sức tấn công của Liverpool vẫn hoàn toàn áp đảo đối phương khi trong hiệp 1 tỷ lệ cầm bóng của The Kop lên đến 77%, vượt trội hoàn toàn so với con số 23% của Everton. Tuy nhiên, ở trận đấu này, hàng công Lữ đoàn đỏ ngoài Sadio Mane và Salah vẫn thi đấu ổn định như mọi khi thì những cầu thủ như Solanke và cả Chamberlain đều gây thất vọng. Đặc biệt là cựu tiền đạo của Chelsea khi anh tỏ ra khá mờ nhạt và bỏ lỡ những cơ hội do các đồng đội tạo ra. Nếu hàng công Liverpool thi đấu tốt và dứt điểm chính xác hơn thì có lẽ họ đã không phải ôm hận.

3. Bao giờ The Kop mới chữa được căn bệnh "công làm, thủ phá":

Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên mà cũng sẽ không phải là lần sau cùng Liverpool mất điểm với một kịch bản quen thuộc: tấn công dồn dập, sớm có bàn vươn lên dẫn trước, tiếp tục tấn công dồn ép đối thủ nhưng sau đó bất ngờ thi đấu chùng xuống rồi để đối thủ ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối.

Everton đã xuất sắc giữ lại được 1 điểm.

Trận đấu mới nhất diễn ra theo kịch bản này đó chính là trận hòa 3-3 trước Sevilla trong bối cảnh The Kop đã dẫn trước đến 3-0 ngay trong hiệp 1. Và điều này một lần nữa lặp lại ở trận đấu trước Everton. Nếu BLĐ The Kop không sớm có biện pháp gia cố hàng thủ thì dù họ có đang là đội bóng sở hữu một trong những hàng công mạnh nhất châu Âu thì cũng sẽ khó lòng làm nên chuyện.

4. Everton đã phòng thủ xuất sắc:

Bên cạnh việc Liverpool đã không ra sân với đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, đội bóng của Sam Allardyce cũng đã chọn lối chơi biết người biết ta khi chủ động phòng ngự từ xa và tập trung bảo vệ khung thành của Jordan Pickford. Bàn thua duy nhất của họ trong trận đấu này xuất phát từ một khoảnh khắc xuất thần của tiền đạo Mohamed Salah khi anh xuất sắc đi bóng vượt qua 3 hậu vệ Everton.

Rooney cũng tích cực hỗ trợ phòng ngự cùng đồng đội.

Còn trong thời gian còn lại của trận đấu các cầu thủ đội khách đã kèm người rất chặt khiến những pha dứt điểm của đội chủ nhà thường thiếu lực hoặc không chính xác. Trung vệ Holgate cũng đã phần nào vô hiệu hóa được Solanke, bên cạnh đó là phong độ xuất sắc của thủ thành Pickford.

5. Ngày trở về ngọt ngào của Wayne Rooney:

Lần đầu tiền tham dự một trận derby Merseyside, Rooney đã có mộ kỉ niệm ngọt ngào khi chọc thủng lưới Liverpool - đội bóng mà anh từng khẳng định là mình rất "ghét". Mặc dù là pha lập công trên chấm 11m nhưng nên nhớ rằng chính Rooney là người đã có đường chuyền dài vượt tuyến chính xác để tiền đạo trẻ Calvert-Lewin xâm nhập vòng cấm The Kop trước khi trung vệ Dejan Lovren mắc sai lầm tai hại dẫn đến quả penalty.

Rooney trở thành người hùng của Everton.

Rooney không những ghi bàn mà còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội khi anh liên tục tham gia và chỉ đạo các đồng đội của mình phòng ngự trước sức tấn công của đội chủ nhà. Anh xứng đáng được xem là người hùng của Everton trong trận đấu này.

Hoài Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 23:45 10/12/2017