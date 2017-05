1. N'Golo Kante (Chelsea)

Không phải ngẫu nhiên mà Kante nhận được cú hattrick giải thưởng 'Cầu thủ hay nhất mùa' do Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Anh (FPA), Hiệp hội các cây viết thể thao Anh (FWA) và nhà tài trợ EA Sports cùng BTC Premier League.

Kante quá xuất sắc.

Sự có mặt của Kante lập tức mang đến sự khác biệt cho Chelsea. Từ chỗ đứng ở vị trí thứ 10 mùa trước, The Blues tiến thẳng một mạch tới ngôi vô địch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sự cơ động, khả năng càn quét của Kante ở tuyến giữa đã giúp hàng thủ Chelsea trở nên khá chắc chắn, tạo tiền đề để học đăng quang ngôi vương.

2. Eden Hazard (Chelsea)

Sau một mùa giải sa sút phong độ trầm trọng, Eden Hazard đã trở lại đầy mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte. Sau 36 trận ra sân, tiền vệ người Bỉ đã nổ súng đến 16 lần - cao nhất trong sự nghiệp kể từ khi sang Anh thi đấu. Hazard chính là 'mũi khoan phá' lợi hại bên hành lang cánh trái khi anh ghi được khá nhiều bàn thắng quan trọng cho Chelsea ở mùa giải năm nay. Để có thể tiến xa ở Champions League mùa tới, chắc chắn Chelsea phải lo giữ chân Hazard.

3. Alexis Sanchez (Arsenal)

Thật tiếc cho Alexis Sanchez.

Arsenal lần đầu tiên trong kỷ nguyên Arsene Wenger nằm ngoài Top 4 Premier League nhưng Alexis Sanchez vẫn rất xuất sắc. 24 bàn thắng, 10 đường kiến tạo là quá đủ để Sanchez nhận được những lời ngợi khen.

Tuy nhiên, thật tiếc cho Sanchez khi mà các đồng đội của không thể có được màn trình diễn tốt nhất. Có lẽ đã tới lúc Sanchez tìm kiếm một bến đỗ mới để gặt hái thành công.

4. Dele Alli (Tottenham)

Chỉ mới 21 tuổi nhưng Dele Alli đã là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League. Sự thăng hoa của Tottenham có đóng góp không nhỏ của Alli với 18 bàn thắng. Sau Frank Lampard, NHM bóng đá Anh mới có thể tìm ra một tiền vệ sở hữu khả năng săn bàn lợi hại như Alli.

5. Harry Kane (Tottenham)

Kane 2 mùa liên tiếp đoạt Vua phá lưới.

Kane thường bị trêu chọc là 'one season wonder' (tạm dịch: ngôi sao một mùa) thế nhưng, anh đã chứng minh điều ngược lại với việc 'ẵm' danh hiệu Vua phá lưới 2 mùa giải liên tiếp. Đáng chú ý, Kane gần như bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa do chấn thương nhưng sau đó, anh đã liên tục ghi bàn không ngừng nghỉ. 29 bàn thắng là một thành tích cực kỳ đáng nể nhưng cũng có chút buồn dành cho Kane là bởi Tottenham không thể cạnh tranh được ngôi vô địch với Chelsea. 2 mùa liên tiếp Kane trở thành Vua phá lưới, Tottenham đều chỉ cán đích ở vị trí thứ 2.

Video màn trình diễn của Kante mùa này:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 19:35 24/05/2017