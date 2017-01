21h00 ngày 15/1, Udinese vs AS Roma: Tiếp tục bám đuổi

AS Roma vào thời điểm này vẫn đang thi đấu cực kỳ ổn định. Ngoại trừ thất bại khó tránh trước Juventus, AS Roma đã có tổng cộng 5 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Chính phong độ ấn tượng đó, AS Roma vẫn đang duy trì được khoảng cách 4 điểm so với Bà Đầm Già trên BXH tổng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng về một cuộc lật đổ vào cuối mùa.

Tối nay, đoàn quân của HLV Spalletti sẽ bước vào trận đấu tại vòng 20 Serie A bằng chuyến làm khách tới sân Friuli của Udinese. Nếu trong quá khứ, đây từng là thánh địa khiến nhiều đối thủ phải khiếp sợ của Udinese, thì vào thời điểm hiện tại SVĐ này chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cụ thể mùa này, chỉ mới thắng được đúng 4/10 trong các trận đấu trên sân nhà, trong đó đã thua tới 4 và hòa 2. Với thực tế này, có lẽ một chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của AS Roma.

Cũng cần phải biết thêm rằng trong suốt 3 năm qua, Udinese chưa từng giành nổi bất kỳ 1 điểm số nào trước AS Roma. Lần gặp nhau gần đây nhất của 2 đội là vào tháng 08/2016, khi đó đoàn quân của HLV Spalletti đã có chiến thắng giòn giã 4-0 trên sân nhà Olimpico.

Dự đoán: 0-3

Ngôi sao đáng chú ý: Edin Dzeko

Edin Dzeko đã ghi bàn trong trong cả 2 lần chạm trán với Udinese gần nhất. Tuy nhiên khả năng Edin Dzeko tái hiện điều này vẫn còn bị đặt nhiều dấu hỏi, khi tiền đạo của AS Roma chỉ mới ghi được 1 bàn trong 6 trận gần nhất.

Người trong cuộc nói gì?

Del Neri: "Roma là một đội bóng rất mạnh, và chúng tôi không thể để cho họ có nhiều khoảng trống để triển khai lối chơi của mình. Đối đầu với một đội bóng mạnh như thế thì điều quan trọng nhất chính là giữ vững tâm lý. Bên cạnh đó, chúng tôi cần phải tận dụng triệt để tất cả các cơ hội mà mình có được trong trận đấu."

Spalletti: "Udinese đang sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, cùng một HLV tài năng. Đó là một đối thủ rất đáng gờm, đặc biệt là khả năng tranh chấp tay đôi và đặc biệt là trong các tình huống tổ chức phản công."

Thông tin lực lượng

Udinese: Badu không thể ra sân thi đấu vì phải tham dự CAN 2017.

AS Roma: Rudiger, De Rossi bị treo giò

Thông tin bên lề

AS Roma toàn thắng 7 trận đối đầu gần nhất.

4 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội đều có hơn 2,5 bàn thắng.

AS Roma giành chiến thắng 5/6 trận gần đây tại Serie A.

Hàng công AS Roma ghi ít nhất 2 bàn/trận ở 4 trận đối đầu gần nhất.

2 trận đối đầu gần nhất trên sân khách AS Roma chấp với tỷ lệ 0:1/2 và đều giành chiến thắng.

AS Roma giành chiến thắng trong hiệp 1 ở 3/4 trận đối đầu gần nhất trên sân khách.

