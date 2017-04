20h00 ngày 15/04, Pescara vs Juventus: Liệu có bất ngờ? - Bóng Đá

Sau 31 vòng đấu đầu tiên tại Serie A, Pescara chỉ mới có được 14 điểm vỏn vẹn. Với khoảng cách lên tới 9 điểm so với vị trí an toàn, đoàn quân của HLV Zeman gần như đã nắm chắc trong tay một suất xuống chơi tại Serie B vào mùa giải năm sau. So với một Juventus đang băng băng về đích, rõ ràng rất khó để xem Pescara là một đối thủ xứng tầm.

Tuy nhiên vẫn có rất nhiều yếu tố để có thể tin vào một bất ngờ mà đội bóng đang 'đội sổ' tại Serie A sẽ tạo ra vào tối nay. Đầu tiên cần phải đề cập đến chính là HLV Zeman. Cần phải biết rằng vị chiến lược gia lão làng 69 tuổi này là một người cực kỳ, cực kỳ ghét Juventus. Đã rất nhiều lần trong quá khứ, Zeman đã đưa ra những phát biểu rất 'chói tai' khi nhắc về Bà đầm. Thậm chí mỗi khi vị thuyền trưởng của Pescara đặt chân đến Turin, an ninh cũng đã phải được siết chặt để bảo vệ tính mạng cho ông trước những lời đe dọa từ các Ultra của Juve.

Chắc chắn hơn bất kỳ đội bóng nào khác, Juventus luôn là đội bóng mà Zeman muốn đánh bại hơn cả. Chính vì điều này, vị chiến lược gia 65 tuổi sẽ truyền thụ hết tất cả các 'món nghề' của mình để các học trò ra sân chiến đấu với Bà đầm. Bên cạnh đó cũng đừng quên rằng phong độ của Pescara thời gian gần đây là tốt đến ngạc nhiên. Cụ thể 2 trận gần nhất, Pescara đã cầm hòa cả Milan lẫn Empoli. Cần biết rằng kể từ đầu năm 2017 cho đến trước thời điểm diễn ra trận hòa Milan, Pescara đã thua tới 10/12 trận đã đấu.

Ở chiều hướng ngược lại, Juventus lúc này thực tế không quá quan tâm đến đấu trường Serie A. Với Bà đầm, ưu tiên số 1 của họ hiện nay chắc chắn là Champions League. Chính vì điều đó nhiều khả năng HLV Allegri sẽ có những toan tính 'buông' trận đấu với Pescara vào tối nay để dưỡng sức cho trận lượt về với Barcelona vào giữa tuần sau.

Thực tế đã không ít lần trong thời gian gần đây Juventus đá không 'nhiệt tình' tại giải quốc nội, thậm chí có những trận đấu họ còn chẳng buồn lên bóng tấn công. Nhưng dù có đá chỉ bằng 50% sức, đoàn quân của HLV Allegri vẫn duy trì được thành tích bất bại trong 12 vòng đấu gần nhất. Chính điều này lại khiến cho NHM phải tiếp tục nghiêng mình nể sợ trước sức mạnh và sự chênh lệch quá lớn của Bà đầm so với phần còn lại của Serie A.

Cầu thủ tâm điểm: Paulo Dybala (Juventus)

Sau màn trình diễn quá xuất sắc trong trận đấu với Barcelona giữa tuần qua, Paulo Dybala chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý từ NHM trong trận đấu tối nay. Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, vì những toan tính của HLV Allegri nhằm chuẩn bị cho trận lượt về, chưa gì có thể đảm bảo ngôi sao người Argentina sẽ cháy hết mình trong trận đấu tối nay.

- Juventus ghi ít nhất 2 bàn/trận trong 3 lần đối đầu gần nhất với Pescara trên mọi đấu trường.

- Pescara đã không thắng 14/15 trận sân nhà gần nhất ở Serie A.

Đội hình dự kiến

Pescara: Fiorillo; Zampano, Bruno, Campagnaro, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Benali, Bahebeck; Caprari

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Pjanic; Lemina, Dybala, Sturaro; Higuain

