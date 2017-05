20 triệu bảng trả lương cho Ibra, đắt hay rẻ với Man Utd? - Bóng Đá

Vào đầu mùa Hè năm nay, Man Utd đã vượt qua hàng loạt đội bóng như Liverpool, AC Milan, Inter,... để có được sự phục vụ của Ibra theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nói là miễn phí, nhưng để có thể thực hiện được vụ chuyển nhượng này, Quỷ Đỏ đã phải bỏ ra không ít 'kinh phí'. Không đơn giản là mức lương 260.000 bảng/tuần như truyền thông đã từng đưa. Theo những tiết lộ mới nhất từ cuốn sách có tên Football Leak: The Dirty Business of Football, thì khoản thu nhập mà tiền đạo người Thụy Điển đang nhận được là cao hơn con số này rất nhiều.

Cụ thể theo nguồn tin này cho biết, Ibra chứ không phải Rooney mới là cầu thủ hưởng lương cao nhất Man Utd. Cụ thể mức lương mà tiền đạo 36 tuổi này đang nhận là 367.640 bảng mỗi tuần, tương đương hơn 19 triệu bảng mỗi năm. Đó là chưa kể khoản tiền thưởng thêm dựa vào các bàn thắng mà cầu thủ này ghi được.

Chi tiết mức thưởng dành cho các bàn thắng của Ibra là 47.000 Bảng/bàn cho 5 bàn đầu, từ bàn thứ 6 đến 10: 79.000 Bảng/bàn, từ 11 đến 15: 111.000 Bảng, từ 16 đến 20: 119.000 Bảng và từ 21 đến 35: 143.000 Bảng. Với mức này, Ibra được ước tính là đã bỏ túi thêm 2,86 triệu bảng cho thành tích ghi bàn của mình.

Nếu so với mức lương 145.000 Bảng/tuần của Mesut Oezil, 150.000 Bảng/tuần của Philippe Coutinho,... rõ ràng đây là một khoản lương (cộng thưởng) rất lớn mà Man Utd đã phải bỏ ra. Vậy đâu là lý do để Man Utd chấp nhận 'chơi lớn' đến thế?

Vì Man Utd cần một ngôi sao

Có thể nói trong thời điểm Man Utd và Ibra đàm phán hợp đồng, Quỷ Đỏ cần Ibra nhiều hơn là Ibra cần Quỷ Đỏ. Nên nhớ rằng vào thời điểm đó, danh tiếng và sức hút của Quỷ Đỏ đang bị suy giảm nghiêm trọng sau một mùa giải bết bát dưới thời Van Gaal. Chính vì thế mà Man Utd rất cần 1 ngôi sao để giúp họ lấy lại vị thế, cũng như kéo thêm những ngôi sao khác về sân Old Trafford. Xét về điều này, rõ ràng Man Utd đang nằm 'cửa dưới' trên bàn đàm phán, và do đó họ buộc phải chấp nhận những yêu sách mà Ibra đưa ra.

Thật sự không đắt

Có được Ibra, Man Utd đã tiết kiệm được kha khá khoảng tiền chuyển nhượng khi tiền đạo người Thụy Điển đã đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Do đó việc họ bù trừ khoản phí chuyển nhượng sang khoản lương nhằm tăng sức thuyết phục với Ibra là điều hoàn toàn hợp lý. Với việc chỉ bỏ ra tổng cộng 20 triệu bảng để sở hữu một cầu thủ ghi hơn 30 bàn/mùa (trước khi đến Man Utd), đó là mức giá không quá cao nếu so với mặt bằng giá trị chuyển nhượng hiện nay trong giới cầu thủ.

Và đến tận thời điểm này, thực tế cũng đã chứng minh 20 triệu bảng đầu tư cho Ibra thật sự là một khoản tiền đầu tư khôn ngoan của lãnh đạo Man Utd. 28 bàn từ đầu mùa, Ibra thật sự đã trở thành nguồn sống trên hàng công của Quỷ Đỏ mùa này. Nếu như không phải vì chấn thương phải nghỉ đến hết mùa, nhiều khả năng số bàn thắng mà Ibra mang về cho Man Utd sẽ còn nhiều hơn nữa.

Đó là chưa kể giá trị của Ibra không đơn thuần chỉ được đánh giá trên sân cỏ. Theo những thông tin từ truyền thông tại Anh, thì chỉ 1 tuần sau khi tiền đạo người Thụy Điển cập bến Old Trafford, anh cũng đã giúp đội bóng thành Manchester thu về được tới 76 triệu bảng tiền bán áo đấu.

Rõ ràng Quỷ Đỏ chẳng hề lỗ trong thương vụ tưởng chừng quá đắt này.

