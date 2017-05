18h00 ngày 22/5, U20 Việt Nam vs U20 New Zealand: Gia nhập 'trào lưu'? - Bóng Đá

Việc có mặt tại giải đấu năm nay thật tế đã là một bất ngờ và thành công rất lớn đối với những nỗ lực của HLV Hoàng Anh Tuấn. So với những đối thủ cùng bảng đấu như U20 Pháp, U20 Honduras và đối thủ vào tối nay - U20 New Zealand, rõ ràng thực lực của chúng ta khó có thể sánh bằng ở nhiều phương diện. Đây là một sự thật mà HLV Hoàng Anh Tuấn cần phải nhận thức rõ để tránh đặt ra những mục tiêu quá tầm.

Với U20 Việt Nam của chúng ta, trong lần đầu tiên tham dự giải, mục tiêu chính có lẽ vẫn là cho các cầu thủ trẻ được trải nghiệm khi được thi đấu ở sân chơi lớn, thay vì đặt ra những mục tiêu tiến sâu vào giải đấu. Nếu xa hơn, thì mục tiêu khả dĩ nhất có lẽ chỉ là cố gắng giành một suất trong nhóm 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp.

Để có thể đạt mục tiêu này, điều HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò của mình cần phải làm được đó chính là giành được những điểm số tối thiểu trước những đối thủ như U20 New Zealand. So với U20 Pháp và U20 Honduras, U20 New Zealand là đối thủ được đánh giá là có khả năng 'phát điểm' cho chúng ta cao nhất tại bảng E lần này.

Với thể hình có phần kém ưu thế so với đối thủ, chắc chắn U20 Việt Nam sẽ cần phải hết sức cẩn trọng trong các tình huống tranh chấp tay đôi và đánh biên từ đối thủ. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cần phải khắc chế tối đa các tình huống lên bóng từ 2 biên của đối thủ. Vì lý do này, mấu chốt trong thành công của U20 Việt Nam trong ngày ra mắt sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự tỉnh táo và khôn ngoan của 2 hậu vệ biên là Văn Hậu và Tấn Tài.

Thực tế hiểu rất rõ điều này, trong buổi tập mới đây HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã cho các học trò của mình rất nhiều giáo ánchống bóng bổng. Hy vọng với tâm lý biết người biết ta, và không có quá nhiều áp lực trong giải đấu lần này, U20 Việt Nam của chúng ta sẽ tạo được dấu ấn lớn trong mắt truyền thông như những gì mà Venezuela, Zambia,... đã làm được tại giải đấu lần này.

Dự đoán: 0-2

Cầu thủ nổi bật: Myer Bevan (U20 New Zealand)

Bevan là vua phá lưới vòng loại châu Đại Dương (5 bàn). Cầu thủ này hiện đang là thành viên trưởng thành từ học viện bóng đá Nike ở Anh. Mới đây, Bevan đã ký hợp đồng chuyên nghiệp để thi đấu cho CLB Vancouver Whitecaps ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Video tài năng của Myer Bevan

Đội hình dự kiến

U20 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Đình Trọng, Văn Hậu, Hoàng Nam, Văn Hào, Quang Hải, Minh Dĩ, Thanh Bình, Đức Chinh.

U20 New Zealand: Woud, Ingham, Johnson, Cox, Sinclair, Clayton Lewis, Moses Dyer, Cameron, McGarry, Rogerson, Myer Bevan.

