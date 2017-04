18h00 ngày 16/4, Becamex Bình Dương vs Hải Phòng: Khách không ngán chủ

Tổn thất duy nhất với chủ nhà Becamex Bình Dương khi đối đầu với Hải Phòng trên sân Gò Đậu chính là "nhạc trưởng" Tấn Tài nhận 3 thẻ vàng và không thể ra sân. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng mùa giải 2017, đội bóng đất Thủ đang dựa quá nhiều vào sự tỏa sáng của các cựu binh như Tấn Trường, Anh Đức, Xuân Luân, Quang Vinh và Tấn Tài. Ngoại binh cũng như những gương mặt trẻ ở Bình Dương năm nay đang cho thấy phong độ rất nhạt nhòa. Phong độ chói sáng của Đức "Eto’o" ở những vòng đấu gần đây cũng không thể kéo con tàu đang đắm Becamex Bình Dương rời xa nhóm cầm đèn đỏ cuối bảng.

Hải Phòng quyết tâm có 3 điểm trước Bình Dương để vô địch lượt đi V-League. Ảnh: Đình Viên.

Sau 12 vòng đấu Becamex Bình Dương chỉ có (12 điểm), hơn đội áp chót Cần Thơ (5 điểm) và hơn Long An đội bóng đội xổ đúng (7 điểm). Ở các trận đấu sớm vòng 13, cả Long An và Cần thơ đều có điểm trước các đối thủ mạnh như SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC. Vậy nên, nếu không có điểm trước Hải Phòng chiều nay, xa hơn nữa nếu đội bóng đất Thủ không có cuộc cách mạng ở giai đoạn lượt về, rất có thể Becamex Bình Dương của HLV Trần Bình Sự sẽ ngồi "chung mâm" với Cần Thơ và Long An.

Nếu như chủ nhà Bình Dương đang lo lắng cho cuộc đua trụ hạng, ngược lại Hải phòng đang cần hơn bao giờ hết 3 điểm để lần đầu tiên lên đỉnh và vô địch giai đoạn lượt đi. Có được 21 điểm sau 12 vòng đấu, trong khi đó FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC chỉ có 23 điểm sau 13 vòng đấu. Vậy nên, nếu thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có được 3 điểm tại Gò Đậu, đội bóng đất Cảng sẽ chính thức lên ngôi vô địch lượt đi.

Becamex Bình Dương mùa giải năm nay dựa quá nhiều vào những cựu vương. Ảnh: Đình Viên.

Phong độ của Hải phong đang cực kỳ ổn định, đặc biệt là bộ đôi song sát Stevens, Fagan. Hiện tại, Văn Lâm và Văn Thắng vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương, nhưng Văn Phú, Anh Hùng, Ngọc Tân, Quốc Trung,... vẫn là những điểm tựa chắc chắn để Hải Phòng hướng đến 1 chiến thắng ngay trên đất Thủ.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Minh Hoàng, Duy Khánh, Trung Tín, Hoàng Max, Anh Đức, Sunday, Dugary.

Hải Phòng: Văn Lâm, Hoài Xuân, Văn Phú, Anh Hùng, Ngọc Tân, Quốc Trung, Cảnh Dương , Đình Bảo, Khánh Lâm, Stevens, Fagan.

Lịch thi đấu kết quả vòng 13 V-League 2017.

Bảng xếp hạng vòng 13 V-League 2017.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 08:20 16/04/2017