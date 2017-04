17h30 ngày 9/4, Long An vs Than Quảng Ninh: Tiếp tục khủng hoảng

Trận thua 0-4 trước Sài Gòn FC ở vòng đấu thứ 11 là trận thua thứ 9 liên tiếp của Long An ở mùa giải năm nay. Đó cũng là trận thua thứ 5 trên cương vị HLV trưởng của Long An. Trận thua ấy nhiều người cho rằng đội bóng chủ sân Bến Lức tự thua, bởi thực tế nếu họ thực hiện thành công quả pen ngay đầu hiệp một và Oseni không nôn nóng nhận thẻ đỏ, thì Long An ít nhất cũng được 1 điểm rời Thống Nhất.

Long An đang gồng minh để thoát khỏi những khó khăn hiện mà đội bóng đang đối diện. Ảnh: Đình Viên.

Trong phòng họp báo, Minh Phương phải lặng đi một lúc mới dám nói rằng tinh thần và ý trí của các cầu thủ đã xuống rất thấp. Dù tôi đã cố gắng truyền đạt với học trò, hãy chiến đấu hết mình, đến giây phút cuối cùng khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Nhưng thực tế, những con người trên sân còn rất ít nhuệ khí để làm điều đó. Đã yếu lại còn thiếu đó là câu nói đúng nhất với Long An hiện tại, vắng Oseni do thẻ phạt, thiếu hàng loạt cầu thủ nội chất lượng, thật khó để Long An có thể làm nên chuyện trước Than Quảng Ninh chiều nay.

Bên kia chuyến tuyến HLV Phan Thanh Hùng gần như sẽ chia tay AFC Cup, bởi sau 3 lượt trận họ chỉ có được 1 điểm. Tuy nhiên, việc chia tay sân chơi này sớm lại là một lợi thế đối với đội bóng đất Mỏ, họ sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn ở V-League để có mặt trong nhóm có huy chương khi mùa giải khép lại. Đối đầu với một Long An không quá mạnh ở thời điểm này sẽ là một thuận lợi khá lớn cho đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến:

Long An: Tiến Anh, Đức Thịnh, Huỳnh Tấn Tài, Tài Lộc, Thanh Cường, Apollon, Vũ Em, Phan Tấn Tài, Nam Anh, Danh Ngọc, Đình Hiệp.

Than.QN: Tuấn Linh, Thanh Hiền, Minh Tùng, Văn Khoa, Ramon, Văn Hiếu, Xuân Tú, Minh Tuấn, Hải Huy, Patiyo, Hồng Quân.

Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 09:00 09/04/2017