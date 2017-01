17h30 ngày 7/1, Hà Nội FC vs Than Quảng Ninh: Nợ cũ khó đòi

Ngay trận mở màn V-League 2017, Hà Nội FC tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy với quyết tâm giành trọn 3 điểm, để tạo động lực cho mùa giải đầy khó khăn phía trước. Mục tiêu rất rõ ràng, nhưng đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi lực lượng đội bóng Thủ đô đang có nhiều biến động.

Văn Quyết dính chấn thương, lỡ trận mở màn gặp Than Quảng Ninh

Cách đây hơn 1 tuần, thầy trò Chu Đình Nghiêm đã phải đón nhận thất bại cay đắng trước đội bóng Đất Mỏ, trên chấm luân lưu đầy may rủi tại chung kết Siêu cúp Quốc gia 2016. Do vậy, đội bóng Thủ đô đang rất quyết tâm rửa hận.

Bước vào trận đấu này, Hà Nội FC sẽ không có được sự phục vụ của 3 cầu thủ rất quan trọng là Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương cùng ngoại binh Moses Oloya. Văn Quyết dính chấn thương, nghỉ thi đấu 2 tuần, Thành Lương đang phải nhận án treo giò vì tấm thẻ đỏ ở vòng 25 mùa giải năm ngoái, còn Moses Oloya trở về quê nhà thi đấu tại CAN 2017.

Ngoài ra, trợ lý huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã bị Ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Việt Nam cấm chỉ đạo 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2017 sau hành vi vái lạy trọng tài ở trận Siêu cúp Quốc gia 2016.

Ở chiều ngược lại, Than Quang Ninh cũng không có được sự phục vụ của Kizito khi ngoại binh này phải về thi đấu ở CAN 2017. Dù vậy, đội bóng đất Mỏ đang rất hưng phấn khi có được danh hiệu đầu tiên trước mùa giải mới. Chưa hết, Than Quảng Ninh còn sở hữu một vũ khí rất lợi hại là HLV Phan Thanh Hùng, sự am hiểu đội bóng cũ sẽ giúp ông Hùng có nhiều kế sách để có kết quả tốt nhất ở trận đấu tới.

Dự đoán: CLB Hà Nội 2-2 Than Quảng Ninh

Thông tin lực lượng

Hà Nội FC: Văn Quyết chấn thương, Thành lương treo giò, Moses Oloya về quê

Than Quảng Ninh: Kizito về quê

Đội hình dự kiến:

Hà Nội FC: Anh Đức, Alvaro Silva, Ngọc Đức, Duy Long, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Kiên, Thành Chung, Gonzalo, Quang Hải, Hùng Dũng.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh; Xuân Hùng, Ramon Rodriguez De Mesquita, Minh Tùng, Thanh Hiền; Minh Tuấn, Văn Hiếu, Hải Huy, Nguyên Sa, Xuân Tú; Tambwe Patiyo.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:00 01/01/1970