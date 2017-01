17h00 ngày 7/1, XSKT Cần Thơ vs Long An: Khách khẳng định tham vọng?

Sau khi phải đá trận play-off để giành vé trụ hạng ở mùa giải năm ngoái, chuẩn bị cho mùa giải mới Long An đã có hàng loạt sự tăng cường về lực lượng khi chiêu mộ thành công những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quý Sửu, Danh Ngọc, Đình Hiệp. Bên cạnh đó cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình Long An ở mùa giải 2017 là tiền đạo Oseni. Với sự tăng cường về lực lượng này, Long An đặt mục tiêu leo vào Top giữa trên bảng xếp hạng.

Long An có sự tăng cường lớn về lực lượng.

Oseni chính là cựu cầu thủ của XSKT Cần Thơ mùa giải năm ngoái tiền đạo này từng ghi được 19 bàn thắng cho đội bóng xứ Tây Đô và được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ của cựu vương V.League. Bên cạnh đó thì tân binh Apollon cũng hứa hẹn là vũ khí bí mật khác trên hàng công Long An.

Trước mùa giải 2017, XSKT Cần Thơ gặp muôn vàn khó khăn về lực lượng khi họ chia tay Tiến Thành và cả hai ngoại binh chất lượng ở mùa giải 2016. Dù kịp ký hợp đồng với 2 ngoại binh trước thềm mùa giải mới nhưng cả Nsi và Henry của đội bóng xứ Tây Đô đều đang bị nghi ngờ về phong độ.

Dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà nhưng trước việc Long An đang sở hữu hai ngoại binh thiện chiến, do đó đây sẽ là một trận đấu khó khăn với hàng phòng ngự của XSKT Cần Thơ. Nếu không thi đấu tập trung, khả năng đội chủ nhà trắng tay ở lượt trận mở màn mùa giải mới là rất cao.

Đội hình dự kiến:

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Tấn Đạt, Chí Công, Trung Anh, Văn Quân, Anh Tuấn, Quang Tình, Công Thành, Duy Khanh, Nsi, Henry.

Long An: Quốc Cường, Hải Phong, Thanh Cường, Quang Thanh, Hoàng Lâm, Phan Tấn Tài, Huỳnh Tấn Tài, Quý Sửu, Đình Hiệp, Oseni, Apollon.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2017

Ngày 7/1

17h00: SHB Đà Nẵng – HAGL (BĐTV, VPF)

XSKT Cần Thơ – Long An (VPF)

17h30: Hà Nội FC – Than Quảng Ninh (VTV6, VPF)

Ngày 8/1

16h00: FLC Thanh Hóa – SLNA (VTV6)

17h00: Hải Phòng – Sài Gòn (BĐTV, VPF)

17h30: TP HCM – Quảng Nam (HTV, VPF)

18h00: B.Bình Dương – S.Khánh Hòa (BTV2)

Nam Anh | 09:53 07/01/2017