17h00 ngày 18/1, Hải Phòng vs Than Quảng Ninh: Derby rực lửa

Hải Phòng là á quân V-League 2016, nhưng đội bóng này không có sự khởi đầu tốt ở mùa giải mới. Ngay trận ra quân trên sân nhà, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đã để đối thủ Sài Gòn FC đánh bại với tỷ số 0-1. Dù vậy, Hải Phòng nhanh chóng gỡ gạc lại thể diện bằng màn ngược dòng trên sân HAGL tại vòng 2.

Trận đấu giữa HP và Than QN được dự báo sẽ rất hấp dẫn, căng thẳng.

Bước vào trận đấu với Than Quản Ninh, mục tiêu mà Hải Phòng đặt ra không gì khác ngoài 3 điểm để bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong đội hình đội bóng đất Cảng sở hữu Lê Văn Thắng, cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh. Theo thống kê, Văn Thắng đều ghi bàn trong 4 trận gần nhất khi đối đầu với Than Quảng Ninh.

Ngoài ra, đội chủ sân Lạch Tray còn có sự trở lại của tiền vệ không phổi Đặng Khánh Lâm. Điều này giúp khu trung tuyến của Hải Phòng tăng thêm chất thép. Lợi thế sân nhà cũng là điều kiện để CĐV Hải Phòng tin vào chiến thắng cho đội nhà. Bằng chứng là, Than Quảng Ninh thua 3 hòa 1 trong 4 lần gần đây hành quân đến thành phố hoa Phượng đỏ.

Với đội khách Than Quảng Ninh, họ mất tiền vệ Vũ Minh Tuấn ở trận chiến cực kỳ quan trọng này vì lý do chấn thương. Ngoài Vũ Minh Tuấn, Than Quảng Ninh cũng đang không có sự phục vụ của Geoffrey Kizito. Ngoại binh đang trở về hội quân cùng ĐT Ungada tham dự CAN 2017. Thiếu vắng bộ đôi Minh Tuấn cùng Geoffrey Kizito sẽ khiến Than Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu giành điểm trước Hải Phòng.

Phải thi đấu trên sân nhà, thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt khiến HLV Phan Thanh Hùng khá dè dặt khi nói về cơ hội giành điểm của đội nhà. Dù vậy, với tính chất của một trận derby, sẽ rất khó để dự đoán trước kết quả của màn đối đầu hấp dẫn này.

Dự đoán: Hải Phòng 3-2 Than Quảng Ninh

Lực lượng

Hải Phòng: Đội hình mạnh nhất

Than Quảng Ninh: Minh Tuấn chấn thương, Geoffrey Kizito dự CAN 2017

Đội hình dự kiến

Hải Phòng: Văn Lâm, Khánh Lâm, Xuân Anh, Văn Thắng, Fagan, Stevens, Ngọc Tân, Văn Nhiên, Văn Phú, Quốc Trung, Đình Bảo.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Thanh Hào, Xuân Hùng, Thanh Hiền, Nguyên Sa, Ramon, Quách Tân, Văn Hiếu, Patiyo, Hải Huy, Xuân Tú.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 07:45 18/01/2017