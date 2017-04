17h00 ngày 15/4, Quảng Nam FC - Long An: Qúa khó cho đội khách - Bóng Đá

Giành 4 điểm sau 12 vòng đấu, thua đội xếp trên 2 điểm, vì vậy chỉ có cách giành trọn 3 điểm trước Quảng Nam, đồng thời chờ SHB.Đà Nẵng sẽ đánh bại XSKT. Cần Thơ, CLB Long An mới thoát khỏi vị trí cuối cùng khi lượt đi khép lại. Tuy nhiên, trước khi trông chờ vào SHB.ĐN, các cầu thủ Long An phải tự mình giành lấy 3 điểm để nuôi hi vọng.

Long An (trắng) rất khó tạo nên điều bất ngờ trước Quảng Nam FC. Ảnh: Đình Viên.

Giành 3 điểm trên sân Quảng Nam lúc này là điều không tưởng với đội bóng miền tây trong bi cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng như hiện nay. Hành quân vào xứ Quảng, Long An chỉ còn 15 cầu thủ có thể ra sân khi các trụ cột như Đình Hiệp, Hoàng Lâm...dính chấn thương nặng, chân sút chủ lực Oseni bị treo giò, cùng với đó là tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã xuống tận đáy sau chuỗi 11 trận thua liên tiếp.

Nhiệm vụ với Minh Phương lúc này trở nên vô cùng khó khăn, bởi trên sân nhà mùa này Quảng Nam FC tỏ ra rất "cứng cựa". Tại Tam Kỳ mùa này đội bóng xứ Quảng vẫn đang bất bại. Ứng viên vô địch như Hà Nội FC cũng từng phơi áo tại nơi đây hay như FLC Thanh Hoá phải vã hết mồi hôi mới cầm hoà được đội chủ nhà. Nhiệm vụ có được 1 điểm lúc này với Long An cũng đã rất khó khăn, 3 điểm là điều quá xa vời với đội bóng miền Tây.

Ở bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang quyết tâm có trọn vẹn 3 điểm nhằm chấm dứt chuỗi trận thất vọng vừa qua. Có được 3 điểm trên sân nhà, Quảng Nam FC có khả năng trở lại top 4 khi lượt đi khép lại, đồng thời tạo ra sức bật cho cuộc đua nước rút vào nhóm có huy chương ở giai đoạn lượt về.

Đối đầu với một Long An kiệt quệ, Quảng Nam FC phải hoàn thành mục tiêu 3 điểm để đeo bám topps đầu. Ảnh: Đình Viên.

Giành 3 điểm trước đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn như Long An không phải là điều quá khó với Quảng Nam FC khi mọi lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hoà đang nghiêng hoàn toàn về họ. Đặc biệt trong trận đấu tới HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đón sự trở lại của trung vệ trụ cột Thiago vì vậy sự thiếu vắng Ngọc Nguyên vì thẻ phạt không phải vấn đề quá lớn.

Mọi yếu tố thuận lợi đều hướng về phía đội chủ nhà, chỉ có "phép màu" mới giúp thầy trò HLV Minh Phương có được trọn vẹn 3 điểm rời Tam Kỳ để nuôi hi vọng thoát khỏi đáy bảng. Phải chăng, HLV Minh Phương là người hiểu rỏ điều này nhất, việc phải chấp nhận "đội sổ" lượt đi và cố gắng kiếm dù chỉ 1 điểm tích lũy, để chờ sự khởi sắc ở giai đoạn lượt về là mục tiêu khả thi nhất với Long An lúc này.

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến:

Quảng Nam FC: Văn Cường, Văn Học, Văn Phong, Mạnh Toàn, Thiago, Thanh Hưng, Huy Hùng, Thanh Trung, Đình Thắng, Claudicer, Đại Dương.

Long An: Quốc Cường, Vũ Em, Nam Anh, Tài Lộc, Đức Thịnh, Thiện Nhân, Huỳnh Tấn Tài, Thanh Cường, Phan Tấn Tài, Apollon.

Khánh Toàn - Thể thao Việt Nam | 09:30 15/04/2017