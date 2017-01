16h00 ngày 13/1, Than Quảng Ninh vs TP.HCM: Khó cho đội bóng của Công Vinh

Sau thất bại khá đáng tiếc trước Hà Nội FC ở ngày ra quân, Than QN trở về Cẩm Phả để tiếp đón đội bóng mới lên hạng TP.HCM. Mục tiêu của HLV Phan Thanh Hùng và đồng đội không gì ngoài 3 điểm và họ đang có những lợi thế để có được điều mình mong muốn.

Than QN đặt quyết tâm đánh bại TP.HCM trên sân nhà Cẩm Phả.

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà chào đón sự trở lại của tiền đạo Patiyo, ngoại binh này vắng mặt ở trận mở màn V-League vì chấn thương. Trước đó, tiền đạo 33 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi lập cú đúp, giúp đội bóng đất Mỏ giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy, đoạt Siêu Cup quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Sự trở lại của Patiyo sẽ giúp HLV Phan Thanh Hùng có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Ngoài Patiyo, những Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn hay Nguyên Sa… cũng đã sẵn sàng xung trận. Lực lượng nội binh đồng đều cũng dàn ngoại binh chất lượng, Than QN được đánh giá sẽ dễ dàng để có được 3 điểm ở trận đấu chiều nay.

Đội bóng của Công Vinh sẽ gặp nhiều khó khăn để có điểm trước Than QN.

Với TP.HCM, đội bóng này đang được đầu tư bài bản dưới thời quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Dù vậy, nhìn cái cách họ thi đấu ở vòng 1 trước Quảng Nam mà lo lắng cho Đình Luật và các đồng đội. Phải nhờ bàn gỡ hòa 1-1 của Thanh Sang khi trận đấu chỉ còn 10 phút, đội chủ sân Thống Nhất mới giữ lại được 1 điểm. Lối đá của tân binh V-League 2017 thực sự không có điểm nhấn.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, hai đội bóng gặp nhau 5 lần ở các giải đấu khác nhau, tỷ lệ chiến thắng của Than QN vượt trội với 4 trận và họ chỉ để đối thủ cầm hòa 1 lần. Xét toàn diện, TP.HCM không thể so sánh được với Than Quảng Ninh.

Dự đoán: Than Quảng Ninh 3-1 TP.HCM

Thông tin lực lượng

Than Quảng Ninh: Kizito về quê đá CAN 2017

TP.HCM: Đội hình mạnh nhất

Đội hình dự kiến

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Huy Cường, Hải Huy, Hồng Quân, Minh Tuấn, Ramon, Nguyên Sa, Thanh Hiền, Xuân Tú, Paytio.

TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Đình Luật, Hồng Việt, Âu Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Duy Nam, Ormazabal, Sergey, Văn Việt, Anh Tài, Thanh Bình.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:00 13/01/2017