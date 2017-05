13h00 ngày 28/05, U20 New Zealand vs U20 Pháp: Khó có bất ngờ

Sân: World Cup Stadium

Tỷ lệ châu Á: 1.74 - 2:0 - 2.19

Tổng số bàn thắng: 3 - 1.77 - 2.12

Nhận định

So với đội hình đã giành chức vô địch vào năm 2013, lực lượng của U20 Pháp đến Hàn Quốc lần này không thể so được với những Pogba, Umtiti, Digne hay Zouma năm đó. Tuy nhiên đội hình mà HLV Batelli đang sở hữu cũng khá chất lượng với giá trị đội hình được ước tính lên tới 32,6 triệu euro. Và quả thực, họ đã nhanh chóng khẳng định được đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của bảng E với 2 chiến thắng cách biệt trước U20 Honduras và U20 Việt Nam.

Hầu hết cả tuyển thủ U20 Pháp đều đang đá giải chuyên nghiệp, vì thế họ ít nhiều sẽ gặp vấn đề về thể lực khi chinh chiến ở giải đấu lần này. Chiếc vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay, nhiều khả năng HLV Batelli sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị được ra sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, qua đó giữ sức cho các trụ cột chuẩn bị cho vòng knock-out đầy gian nan.

Từ trận hòa 0-0 với U20 Việt Nam có thể nhận thấy U20 New Zealand không phải là cái tên đủ khả năng gây bất ngờ trước những chú Gà trống. Tuy nhiên, việc có chiến thắng cực kì quan trọng với tỷ số 3-1 trước U20 Honduras ở lượt trận thứ 2, lúc này U20 New Zealand đang sở hữu lợi thế quá lớn trong cuộc đua cạnh tranh tấm vé thứ 2 tại bảng E bước tiếp vào vòng knock-out. Lúc này họ chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giành vé đi tiếp, hoặc không để thua quá đậm trước U20 Pháp.

Cầu thủ nổi bật

Bộ đôi đang thi đấu trong màu áo U20 Pháp, Christopher Nkunku và Jean-Kévin Augustin chính là những cái tên nổi trội nhất. Cả hai tổng cộng đã có hơn 30 lần ra sân cho đội bóng thủ đô Paris trong mùa giải này. Nếu Augustin thi đấu ở vai trò tiền đạo cắm, ghi được 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo cho PSG sau 190 phút thi đấu tại Ligue 1 thì Nkunku lại thi đấu ở tuyến giữa với vai trò điều phối bóng. Thậm chí, Nkunku còn được ra sân tại Champions League khi vào thay Lucas Moura trong trận gặp Shakhtar Donetsk vào tháng 12/2015 và cả trận lượt đi gặp Barcelona mùa này.

Myer Bevan (U20 New Zealand): Bevan là vua phá lưới vòng loại châu Đại Dương (5 bàn). Cầu thủ này hiện đang là thành viên trưởng thành từ học viện bóng đá Nike ở Anh. Mới đây, Bevan đã ký hợp đồng chuyên nghiệp để thi đấu cho CLB Vancouver Whitecaps ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Dự đoán: U20 New Zealand 0-2 U20 Pháp

Đội hình dự kiến

U20 New Zealand: Woud, Ingham, Liddicoat, Ashworth, Bell, Dyer, Billingsley, Lewis, Mcgarry, Cox, Bevan.

U20 Pháp: Bernardoni, Kwateng, Boscagli, Onguene, Diop, Augustin, Tousart, Thuram, Blas, Harit, Poha.

Bảng xếp hạng bảng E

Endo - Thể thao Việt Nam | 10:24 28/05/2017