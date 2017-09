1. Davinson Sanchez - Tottenham Hotspur

Davinson Sánchez, 21 tuổi, có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ, là một trong những ngôi sao sáng nhất Ajax mùa trước. Mùa Hè vừa qua, Tottenham đã chiêu mộ thành công cầu thủ này với giá trị 42 triệu bảng, một kỷ lục của CLB.

Sanchez bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho Nacional năm 17 tuổi và là một phần của CLB giành vinh quang ở Copa Libertadores năm 2016. Sanchez đã thể hiện đẳng cấp ở U17, U20 và U23 Colombia. Tháng 11 năm ngoái, anh chính thức ra mắt ĐTQG Colombia.

2. Daniele Rugani – Juventus

Italia là nơi sản sinh ra rất nhiều trung vệ trẻ tài năng và Daniele Rugani không phải là một trường hợp ngoại lệ. Rugani là trung vệ trẻ được Juventus chiêu mộ cách đây 2 năm từ Empoli. Trong hai mùa giải qua, anh đã có 41 lần ra sân cho đội chủ sân Juventus Arena.

Rugani được xem là truyền nhân của đàn anh Chiellini hay Barzagli ở hàng thủ Juve. Anh cũng được rất nhiều các ông lớn để ý, trong đó Arsenal đã từng gửi lời đề nghị tới Bà đầm già nhưng lập tức bị từ chối bởi Juventus không có ý định bán đi ngôi sao đầy triển vọng của họ.

3. Niklas Sule - Bayern Munich

Sule cao đến 1m94, do đó khả năng chơi đầu chính là điểm mạnh nhất của trung vệ này. Báo giới Đức đã có bài so sánh Sule với một trung vệ dày dạn kinh nghiệm khác ở ĐTQG, Per Mertesacker. Tuy nhiên với Sule là một phiên bản mạnh mẽ và tốc độ hơn hẳn.

Bên cạnh khả năng phòng ngự, cầu thủ người Đức còn có thể tung ra những cú sút xa vô cùng uy lực về phía khung thành đối phương. Sule hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt cùng Boateng và Hummels cho vị trí trung vệ của Bayern.

4. Malang Sarr - OGC Nice

Một trong những trung vệ trẻ hàng đầu thế giới. Ở Sarr hội tụ đầy đủ những phẩm chất cần có của một ‘hòn đá tảng’: mạnh mẽ trên không, bình tĩnh và chính xác trong những pha truy cản, cầu thủ sinh năm 1998 chắc chắn là cái tên rất đáng tin cậy ở tuyến dưới.

5. John Stones - Manchester City

Chịu áp lực quá lớn bởi giá trị chuyển nhượng lên đến 50 triệu bảng, John Stones chơi không đúng với phong độ của mình và thường xuyên mắc phải sai lầm ở mùa giải năm ngoái.

Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, không còn mang cái mác cầu thủ đắt giá nhất CLB, cộng với việc Kompany thường xuyên chấn thương còn Otamendi thi đấu thiếu ổn định, Stones đang là quân bài chủ chốt trong hàng phòng ngự của Man City.

Tài năng của John Stones

Endo - Thể thao Việt Nam | 19:06 29/09/2017